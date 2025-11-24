Студенти помагат на хора с инсулт в ''Пирогов''

Студенти помагат на хора, претърпели инсулт да проговорят. Филолози от Софийския университет са част от проект, който се провежда в болница "Пирогов".

Как невролингвистиката възстановява загубената реч?

Инсултът е едно от неврологичните заболявания, които отнемат най-много животи в България. Хората, които успеят да преборят острата фаза на болестта, често остават с нарушения в движението на крайниците и в речта.

"Химичните, хеморагичните инсулти, които доста често засягат и млади пациенти, водят до засягане по една или друга причина на говора, съответно след това трябва да започне и такъв тип рехабилитация, която да включва работа със афазиолог", казва доц. Мария Димитрова, началник на клиниката по нервни болести в болница "Пирогов" по БНТ.

На помощ идват студентите-българисти, които изучават дисциплината "Невролингвистика".

Тук е много важно в зависимост от степента на увреждане, лекарите да ни подскажат каква част от функциите на мозъка са нарушени, какво можем да възстановим, до каква степен да натоварим този човек, за да не преминем границите. За нас със вас е лесно да кажем "искаме" чаша вода, да кажем на близките си колко ги обичаме, но човек, който е загубил своите речеви, говорни способности, се нуждае от подкрепа, обяснява доц. д-р Владислав Миланов, езиковед, преподавател в СУ "Св. Климент Охридски".

Студентите с готовност се включват в проекта.

Според Кристина Камбурова - студент специалност "Българска филология", дисциплината е много свързана с медицината, с невроанатомията. "Това за нас представлява трудност като хора, които се занимават с език и с литература".

"Идеята, че можеш по някакъв начин да им помогнеш олекотява цялата работа безспорно", коментира Ивелин Крумов - студент, специалност "Българска филология", първи курс.

Добрата кауза е свързана и с много трудности.

"Нашите студенти не са лекари, които имат тази изградена професионална защита в работата с пациенти, нашите студенти често се разплакват, когато общуват с такива пациенти, защото емоционалността на филолога надделява", доц. д-р Владислав Миланов.

Обучението се провежда за втора поредна година, а при по-голям интерес, проектът ще бъде продължен.