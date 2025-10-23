СОС с подкрепа за спортисти със зрителни увреждания

Столичният общински съвет прие решение, с което одобри финансиране за Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания“.

Средствата ще подпомогнат участието на български спортисти в два престижни международни форума – Световен мастърс турнир по шоудаун в Болоня, Италия, и Международен турнир по стрелба с лък в Берлин, Германия.

Финансирането е по подпрограма „Спортна столица“, част от програмата на Столична община „София спортува“, и ще покрие разходите за транспорт, екипировка и такси за участие на шестима състезатели и двама ръководители.

„Подкрепата на спортистите със зрителни увреждания е не само въпрос на равен шанс, но и на признание към техния труд, талант и вдъхновение. София има за цел да бъде град, в който спортът е достъпен за всички“, каза заместник-кметът Благородна Здравкова.

Бюджетът на подпрограмата „София спортува“ за 2025 г. е 350 000 лева, като до момента по нея са съфинансирани 17 спортни събития, форуми и състезания, насочени към развитие на активния и достъпен спорт в столицата.