Създават експертен център по сарком в България

Първи стъпки за създаването на експертен център за лечение на сарком и други редки тумори в България бяха направени с гостуването на хирурга онколог проф. Николаос Васос в МБАЛ „Света София“, съобщиха от сдружение "Заедно срещу саркома".

Международно признатият експерт в лечението на саркома и други видове редки тумори бе у нас със съдействието на сдружението, за да постави началото на структурирано обучение на млади български хирурзи в областта на редките злокачествени тумори.

От самото начало, когато създадохме организацията, целта ни беше да съберем на едно място българските лекари, които искат да се развиват в лечението на саркома, и да ги свържем с водещи международни експерти, работещи с най-новите технологии и подходи при редките тумори. Стремим се да подкрепим създаването на национален Експертен център по саркоми – място, където нашите специалисти да изграждат реални умения и опит, за да могат пациентите в България да получават най-високо ниво грижа, обясни идеята за създаването на експертен център председателят на сдружение „Заедно срещу саркома“ Лидия Витанова.

По време на опознавателната визита проф. д-р Николаос Васос се срещна с екипа онколози, хирурзи, специалисти по образна диагностика, патология и клинични проучвания на МБАЛ „Света София“, разгледа техническото оборудване в операционните зали и получи цялостна представа за процесите и пътя на пациента в българската здравна система.

Планирана е рамката, в която ще се провежда обучението на наши хирурзи и онколози. Това е дълъг процес на няколко етапа, в който ще се включат и хирурзи от други български болници. Той стартира със семинарна и лекционна част, която се организира съвместно с екипа на проф. Николаос Васос. Следващият етап е практическо обучение на български хирурзи в Саркома центъра на проф. Васос в Атина.

„В рамките на нашето партньорство ще се провеждат и виртуални туморни бордове, на които ще обсъждаме реални случаи на български пациенти. Последният етап включва участие в съвместни научни проекти и обмен на данни между МБАЛ „Света София“ и специализирания център в Атина, което ще затвърди сътрудничеството между нашите екипи“, заяви проф. Николаос Васос.