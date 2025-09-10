Равен достъп до здравни грижи и подкрепа за медиците предвижда стратегия на МЗ

Равен достъп до здравни услуги предвижда Националната стратегия за подобряване на достъпността и капацитета на първичната извънболнична медицинска помощ и за балансирано териториално разпределение на медицинската помощ и здравните грижи до 2027 г. С приетия от правителството документ държавата се ангажира с изпълнението на поставените цели с конкретни мерки, посочи министърът на здравеопазването Силви Кирилов.

Въвеждат се стимули за избор на професиите в сектора и се създават условия за работа в малките населени места. Държавата се ангажира с подкрепа за общопрактикуващите лекари в отдалечени райони. Там ще бъдат разкрити нови амбулатории за първична помощ и здравни грижи, така че хората в малките населени места да не пътуват десетки километри за лекар.

Общините ще бъдат подкрепени за привличане и задържане на определен вид медицински специалисти, като например осигуряване на стипендия по време на обучението, осигуряване на жилище, съдействие при започване на работа на съпруга/съпругата, осигуряване на възможност за записване в детска градина или училище за семейства с деца, създаване на по-добри финансови условия чрез допълнително заплащане, особено в системата за първична медицинска помощ и др.

Ще бъде създаден и нов стандарт за заплащане, който ще обвърже възнагражденията на медицинските специалисти с тяхната квалификация, за да се осигури справедливост и предвидимост в системата.

Друг важен елемент е въвеждането на единна информационна система, която ще следи в реално време броя, квалификацията и териториалното разпределение на кадрите. „Това ще ни позволи да вземаме информирани решения и да насочваме ресурси там, където недостигът е най-голям“, каза министър Кирилов.

Стратегията предвижда изграждане на консултативни здравно-социални звена, които ще бъдат опора за уязвими групи, млади майки, семействата с деца с увреждания, хронични заболявания и специални потребности, както и на възрастните хора в риск от социално изключване. Това е нов модел, който ще приближи грижата до човека и ще намали тежестта върху болничната система.