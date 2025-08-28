Пациентското досие вече има своя ''Здравна библиотека''

Пациентското досие вече разполага с нов модул - „Здравна библиотека“.

Той е достъпен както в Националната здравноинформационна система, така и в мобилното приложение еЗдраве. В библиотеката се събира проверена информация, предоставена от Министерството на здравеопазването, партньорски институции и експерти в различни области, на едно място за по-лесен достъп от гражданите.

Модулът е разработен от „Информационно обслужване" АД и се намира в секция „Здраве" на електронното досие. В момента библиотеката включва над 70 публикации – от първите грижи за бебето, през заболяванията и ваксините, до теми като здравословното хранене, рисковете от тютюнопушене и алкохол, безопасността на децата на пътя, затлъстяването и физическата активност.

Съдържанието в здравната библиотека ще се обогатява и допълва непрекъснато, с цел предоставяне на актуална и полезна информация за гражданите.

„Здравна библиотека“ е поредната функционалност в приложението еЗдраве. В същата секция се намира и модулът „Дългосрочна грижа“, който предлага персонализирана информация. Всеки потребител може да види на какви прегледи и изследвания има право според възрастта и пола си.

Основната информация за здравето на гражданите остава в секция „Досие“, където са достъпни данни за проведени прегледи, издадени направления, резултати от изследвания, изписани рецепти, поставени ваксини, хоспитализации и др. Родителите автоматично получават достъп до досието на своите деца под 18 години.

За да могат възможно най-много хора да се възползват от функционалностите на електронното досие, Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции провеждат лятна кампания под мотото „С един клик – ти контролираш системата". До края на септември мобилни екипи в цялата страна ще съдействат на гражданите да достъпят своето досие през мобилен телефон. Актуалният график на пунктовете е публикуван на сайта на МЗ.