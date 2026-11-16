Илон Мъск и редица други ръководители на технологични компании призоваха Дженсън Хуанг да бъде възстановен на поста главен изпълнителен директор на Nvidia, съобщава „Гардиън“.

В отворено писмо, подписано от над 165 000 души, се настоява членовете на борда на директорите на компанията да „върнат Дженсън, докато независимо разследване установи фактите“. Призивът идва на фона на слухове, че той планира завръщането си в компанията за производство на чипове броени дни след оставката си.

Оставката на Хуанг в четвъртък сложи край на 33-годишното му управление на технологичната компания, на която е съосновател. Последваха публикации, според които той е имал поне две извънбрачни връзки – едната с жена, обвинена в шпионаж в полза на Китай, а другата – с негова служителка.

Според „Файненшъл таймс“ Хуанг е обсъждал възможността да се завърне в компанията с хора от близкото си обкръжение. Един от неговите съюзници е заявил пред изданието, че се сформира своеобразен „кризисен щаб“ от ръководители на компании в Силициевата долина, който да лобира за завръщането на бившия главен изпълнителен директор на Nvidia и да се опита да получи подкрепа от Белия дом.

„Всички значими фигури в технологичния сектор извън водещите лаборатории за изкуствен интелект обичат Дженсън“, заявил източникът, като добавил, че Хуанг подкрепя тези усилия.

В петък двама големи акционери – инвеститорите Брад Герстнър и Гавин Бейкър – призоваха борда на директорите да остави „всички възможности“ отворени.

Американският министър на финансите Скот Бесънт обаче заяви, че Nvidia трябва да потърси следващия си главен изпълнителен директор „извън“ компанията.

„Те се нуждаят от радикална промяна“, каза Бесънт пред „Фокс Нюз“.

Той също така призова Nvidia да обясни дали съзнателно е допуснала най-модерните ѝ чипове за изкуствен интелект да достигнат до Китай. Според него този въпрос е по-важен от връзката на Дженсън Хуанг с предполагаемата китайска шпионка Алис Хуанг.

САЩ забраняват продажбата на най-съвременните чипове за изкуствен интелект на Китай като част от стратегията си да запазят преднината си пред Пекин в надпреварата за господство в областта на изкуствения интелект.

В края на 2025 г. Доналд Тръмп разреши продажбата на чипове Nvidia H200 на Китай, но не и на най-модерните чипове, използвани за работата на моделите с изкуствен интелект, които променят съвременното общество.

„На китайците не може да се продава нищо по-модерно от H200“, заяви Бесънт. Той добави, че е важно да се установи „дали в Nvidia е съществувала култура на спазване на американските ограничения за износ“.

Бесънт заяви, че очаква отговори от Nvidia и от вътрешното разследване на поведението на Дженсън Хуанг в рамките на следващите 10 дни.

Американски законодатели посочиха, че администрацията на Доналд Тръмп също трябва да отговори на въпроси за това какво е знаела за отношенията на Хуанг с предполагаемата китайска шпионка.

Дженсън Хуанг се е съгласил да се яви пред специалната комисия на Камарата на представителите за Китай, както и пред комисиите по външни работи и разузнаване. Датите на изслушванията, които вероятно ще се проведат при закрити врата, все още не са потвърдени.

В понеделник базираната в Сингапур компания Megaspeed, в която Алис Хуанг е заемала ръководна длъжност до напускането си през 2025 г., заяви, че е „легитимен бизнес, който работи в съответствие със закона“.

През последните три години компанията е била един от най-големите чуждестранни клиенти на Nvidia, като е закупила чипове за изкуствен интелект и усъвършенстван хардуер на стойност близо 5 млрд. долара (3,8 млрд. британски лири).

Освен Мъск сред влиятелните представители на технологичния сектор, подписали писмото с призив за завръщането на Хуанг, са Тим Суини, основател и главен изпълнителен директор на компанията за видеоигри Epic Games, и Гари Тан, президент на Y Combinator.

Друг подписал писмото – съоснователят на Uber Травис Каланик – написа, че Хуанг е „допуснал грешки, да – човешко е да се греши – но не смятам, че нещо от това, което е направил, е достатъчно основание да бъде отстранен от собствената си компания“.

Над 7500 от подписалите се са се представили като служители на Nvidia, което се равнява на 18% от работната сила на компанията.

Подкрепата показва изключителното положение на Хуанг в технологичната индустрия, където той е смятан за един от бащите на изкуствения интелект. Под негово ръководство Nvidia се превърна в ключов инвеститор в Силициевата долина, финансирайки центрове за данни и стартиращи компании. Това ѝ спечели прозвището „централната банка на изкуствения интелект“.

Компанията, която трябва да представи тримесечните си финансови резултати във вторник, обаче е обект и на критики, че е допринесла за надуването на спекулативен инвестиционен балон.

Хуанг се противопоставяше на всякакви ограничения върху надпреварата в областта на изкуствения интелект, като по тези въпроси влезе в конфликт с компанията Anthropic, създател на Claude, и нейния главен изпълнителен директор Дарио Амодей.

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