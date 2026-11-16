За първи път парк-музей „Врана“ ще има собствен постоянен екип, гарантирано годишно финансиране и специализирана техника за поддръжка. Целта ни е тази пролет паркът отново да отвори врати за софиянци и гостите на града, заяви кметът на София Васил Терзиев.

За целогодишната поддръжка на близо 970 декара исторически парк е осигурено постоянно финансиране от 841 586 евро за всяка календарна година - за поддръжка, косене, поливане, санитарна резитба, обслужване на алейната и водната мрежа и възнаграждения на персонала.

За парк-музей „Врана“ е осигурен и еднократен стартов ресурс в размер на 991 905 евро. От него 582 873 евро са за закупуване на специализирана общинска техника и оборудване, а 409 032 евро – за обезпечаване на дейностите по пълното аварийно обезопасяване на територията, започнало през август тази година. На място ще работи постоянен екип от ръководител-ландшафтен архитект, озеленители, специалисти-озеленители, оператори на автовишка и работници по поддръжката.

„Това е резултатът от близо две години усилия да осигурим на парка устойчиво управление и необходимите средства за неговото възстановяване. „Врана“ е част от историята на София и национално богатство, което заслужава постоянна, професионална и отговорна грижа“, каза кметът на София.

През май тази година Министерският съвет предостави парк-музей „Врана“ за безвъзмездно управление на Столична община, а в края на юни бе подписан и официалният приемо-предавателен протокол.

Аварийното обезопасяване на територията започна през август. В рамките на дейностите се извършва разчистване на терена, косене, извозване на паднали дървета и обезопасяване. При обследването на територията са установени над 600 изсъхнали и опасни дървета, за чието поетапно премахване са предвидени средства от стартовия ресурс.

„От август разчистваме терена, косим, извозваме паднали дървета и обезопасяваме парка стъпка по стъпка. Вече са премахнати над 150 от опасните и заболели дървета“, припомни още Терзиев.

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