Русия подготвя нови ракетни удари срещу Украйна, а ситуацията с енергийната инфраструктура в редица украински области остава изключително тежка. За това предупреди президентът Володимир Зеленски във вечерното си обръщение на 15 ноември. Той подчерта необходимостта от допълнителна противовъздушна отбрана и засилване на международната подкрепа за страната.

Зеленски обърна специално внимание на ситуацията в Запорожка и Днепропетровска област, където руските атаки са причинили сериозни прекъсвания на електрозахранването. Възстановителните дейности продължават, но постоянните въздушни тревоги и новите удари затрудняват работата на аварийните екипи. По думите на украинския президент от началото на септември Днепропетровска област е понесла 131 руски попадения, Киевска област - 125, а Житомирска и Сумска област - по над 100. Зеленски посочи, че руската армия целенасочено концентрира атаките си върху отделни региони, като поразява електропреносната мрежа, подстанции и други обекти от критичната инфраструктура.

Президентът съобщи, че Европейската комисия е взела решение за предоставяне на допълнителна спешна енергийна помощ за Украйна. Подкрепата включва генератори, оборудване и финансови средства за най-силно засегнатите населени места. В обръщението си Зеленски постави акцент и върху предстоящата среща във формата ''Рамщайн'', на която Киев очаква конкретни решения за нови доставки на въоръжение.

Основен приоритет остава противовъздушната отбрана, особено осигуряването на ракети за системите Patriot и NASAMS. Украинският президент предупреди, че според разузнавателната информация Русия подготвя нови удари, а заплахата от балистични ракети остава изключително сериозна. Зеленски коментира и ситуацията на фронта, като заяви, че през октомври руската армия е понесла над 50 000 загуби в убити и ранени военнослужещи. Според него украинските сили продължават да удържат позициите си, но за това е необходима постоянна подкрепа от международните партньори. Киев ще работи и за увеличаване на производството на безпилотни летателни апарати.

Украинският президент засегна и резултатите от ударите по руската петролна индустрия. По негови данни украинските операции са довели до спиране на над 55% от руските мощности за преработка на петрол. Той определи тези действия като оправдан отговор на продължаващите руски атаки срещу украинската енергийна система и отказа на Москва от деескалация.

В дипломатически план Зеленски обяви подготовката на нова среща на т.нар. Коалиция на желаещите, която според него може да се окаже историческа. Целта е изработването на единна и силна европейска позиция в преговорите за прекратяване на войната. Украинският президент настоя Европа да получи по-съществена роля в дипломатическия процес наред с Украйна, САЩ и Русия. Зеленски съобщи още за проведени разговори с министър-председателя на Норвегия и президента на Финландия, посветени на международната подкрепа, дипломатическите перспективи и предстоящите срещи в Берлин. Той открои и работата по европейската противобалистична програма FREYJA като важна стъпка към укрепването на отбранителните способности на Украйна и Европа.

Посланието на украинския президент беше категорично: въпреки продължаващите руски атаки и тежката ситуация в енергийния сектор, Украйна ще продължи съпротивата си, като разчита на засилена военна, икономическа и дипломатическа подкрепа от своите съюзници.

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