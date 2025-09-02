Още 2 антибиотика и 2 противовирусни лекарства ще са безплатни за деца

Още два антибиотика и два противовирусни препарата влизат в списъка с безплатни лекарства за деца до 7-годишна възраст, съобщи пред журналисти доц. Петко Стефановски, управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

По думите му НЗОК ще започне да ги заплаща напълно, след включването им в Позитивния лекарствен списък, Прогнозираният период е началото на новата учебна година.

Антибиотиците са с активни съставки съответно ципрофлоксацин, цефуроксим, а при противовирусните предложените медикаменти са сиропът Вирупринол и генерик на Тамифлу.

До момента имаше само едно одобрено безплатно лекарство за деца - един антибиотик в две разфасовки. Това е антибиотик с активна съставка азитромицин в разфасовки 100 мг/5 мл за по-малките и 200 мл/5 мл за по-големите деца (над 10 кг). Азитромицинът се използва за лечение на над 20 често срещани остри инфекции - синузити, фарингити, пневмонии, инфекции на меките тъкани и др.