Обучават работещи в столичните детски градини в грижа за деца с диабет

OFFNews 17 октомври 2025 в 10:31 210 0
детска градина

Снимка Pixabay
Детска градина

Столичната община (СО) организира специализирани обучения за медицински сестри и учители, работещи в детските градини, насочени към грижата за деца с диабет и контрола на гликемията. Това съобщиха от пресслужбата на Общината.

Целта е медицинските специалисти и педагогическият персонал да се запознаят с особеностите на заболяването и да изградят умения за адекватна реакция и подкрепа, допълниха от пресслужбата, цитирайки Десислава Желязкова, директор на дирекция „Образование“ към СО.

Програмата на обученията включва теоретична част - какво представлява захарният диабет и как се диагностицира; лечение с инсулинови писалки и инсулинови помпи; принципи на броене на въглехидрати и съотношение инсулин – въглехидрати; използване на средства за самостоятелно измерване на кръвната захар, както и практическа част - демонстрации на работа с инсулинови помпи и системи за мониторинг.

Лектори в обученията ще бъдат д-р Елена Вучкова, педиатър и детски ендокринолог, член на Българското национално сдружение по детска ендокринология, на Българската педиатрична асоциация и на Европейското общество по детска ендокринология, както и Ралица Георгиева, представител на Medtronic Diabetes.

В обученията ще участват и медицинска сестра и лекар-специализант от Университетската болница за активно лечение „Лозенец“.

    X

