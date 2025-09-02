Обучават медици за работа с електронните здравни карти на децата

От новата учебна година отпада необходимостта от представяне на контактни бележки в детските градини

OFFNews 02 септември 2025 в 08:49 205 0
електронна здравна карта

Снимка Министерство на здравеопазването
Електронна здравно-профилактична карта

От днес започва обучението на медицинските специалисти от детските градини и училищата за работа с електронните здравно-профилактични карти на децата, обявиха от Министерството на здравеопазването.

В понеделник се състоя среща на здравния министър Силви Кирилов и министъра на електронното управление Веселин Мундров с представители на лекарските колегии на Българския лекарски съюз и общопрактикуващите лекари. Целта на срещата бе да се създаде организация за работа с електронните документи в навечерието на новата учебна година.

На присъстващите беше направена демонстрация на системата, която ще се достъпва от медицинските специалисти в здравните кабинети в учебните заведения. В нея вече е налична информацията от проведените медицински прегледи към момента.

Освен електронизация на здравните карти, с новите текстове в Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини, отпада и необходимостта от представяне на контактни бележки.

В момента сме в процес на преливане на исторически данни за имунизациите на децата от системата на Националната здравноосигурителна каса към НЗИС, като се стремим до 15 септември да сме готови", заяви Борис Костадинов от Информационно обслужване.

