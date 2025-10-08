Кръвен тест открива синдрома на хроничната умора

Учени твърдят, че са разработили първия в света кръвен тест за диагностициране на миалгичен енцефаломиелит, известен още като синдром на хроничната умора.

Понастоящем не съществува тест за това заболяване и пациентите обикновено се диагностицират въз основа на симптомите. Това означава, че много от тях могат да останат недиагностицирани в продължение на години, съобщи в. „Гардиън“.

Въпреки това, някои експерти, които не са участвали в изследването, призовават за предпазливост и твърдят, че тестът трябва да бъде напълно валидиран в по-добре проектирани и независими проучвания, преди да може да се обмисли използването му в клиничната практика.

Синдромът на хроничната умора е сериозно и често инвалидизиращо заболяване, характеризиращо се с екстремна умора, която не се облекчава с почивка. Знаем, че някои пациенти споделят, че са били игнорирани или дори им е било казано, че заболяването им е „в главата им“. Без окончателни тестове много пациенти остават недиагностицирани или погрешно диагностицирани в продължение на години, заяви водещият изследовател проф. Дмитрий Пшежецки от Медицинския факултет на Университета на Източна Англия (UEA) в Норич.

„Искахме да видим дали можем да разработим кръвен тест за диагностициране на състоянието – и успяхме. Нашето откритие предлага възможност за прост и точен кръвен тест, който да помогне за потвърждаване на диагнозата, което може да доведе до по-ранна подкрепа и по-ефективно лечение“, обясни той.