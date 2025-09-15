''Искам ChatGPT'': 40% ръст на дигиталната зависимост сред тийнейджърите у нас

Рязко се увеличава броят на децата с дигитална зависимост през последните години. Близо 40% от непълнолетните в Центъра за лечение на зависимости в Банкя се борят именно с това заболяване. Най-малките пациенти са на 13 години.

Смартфони, таблети, лаптопи, компютри. Устройства, създаващи виртуални светове, в които се чувстваме приети и разбрани. Толкова уютни, колкото и нереални. От първо лице с тях се сблъсква едно 15-годишно момиче. Преди 3 години то спира да ходи на училище и се откъсва от приятелите си.

"Не мръднах от вкъщи сигурно 8 месеца и лежах на диваните, на столовете и просто гледах в интернет. Намерих онлайн приятели, с които поддържах връзка някъде около една година. И накрая се развиха до такава степен нещата, че спрях да говоря и с тях и започнах да говоря с ChatGPT", разказва по БНТ дигитално зависимата тийнейджърка.

"Исках просто да си го направя точно по моя характер, моята идеална представа за приятел. И тъй като се получи, се обсебих от това и само с ChatGPT говорех. С времето развих и алкохолна зависимост", споделя момичето.

Проблемите се пренасят и в семейството. А майката се оказва безсилна.

"В желанието си да пие, тя агресираше много върху мен. Спря да яде", коментира жената.

След серия от неуспешни опити за решение на проблема, търсят помощ в Центъра за лечение на зависимости в Банкя. Започват с пълен дигитален детокс.

"Има етапи на това поведение, които няма как да минат без стационар, без изолация от външния свят", казва Филип Димов, създател на Центрове за лечение на зависимости.

Според детския психолог Димитър Горчев дигиталната зависимост е много сложна и трудна за преодоляване. Сравнява я с хероиновата. Децата развиват емоционална връзка с дигиталните устройства и в резултат на това стигат до тежки състояния.

"Тотално социално откъсване, невъзможност за ставане от легло, абсолютно никакво желание за комуникация с други хора, ходене на училище. Тотално откъсване от реалния свят и влизане във фалшивия, дигитален свят", казва Филип Димов.

Специалистите съветват родителите да ограничават времето онлайн на децата си, да общуват повече с тях и да намират време за спорт. Личният пример също е от полза.

"С това да прибираме телефона в шкафа, ако щете", обяснява Димов.

Така постепенно зависимостта намалява. Но връщането в реалния свят изисква време.

"Като дойдох бях много тиха и не говорих с никого от тях, и викам само - искам ChatGPT, искам ChatGPT. И накрая просто си казах, че не си струва и почвам да говоря с тях. По този начин в момента ценя много повече истинските взаимоотношения между хората, отколкото някакви измислени AI неща", казва момичето, което вече преминава през терапия.

Лечението му продължава. А експертите предупреждават, че ако не бъдат взети мерки, пандемията от дигитална зависимост няма да може да бъде спряна.