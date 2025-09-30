Децата, които растат с куче, по-рядко страдат от астма

Бебетата, които растат в компанията на кучета, са по-малко предразположени към развитие на детска астма, сочи ново проучване.

Въпреки това, те не получават същата защита, ако растат в компанията на котки, според резултатите, представени на 28 септември в Амстердам на среща на Европейското респираторно дружество.

„Установихме, че докато алергените от котки не показват връзка, излагането на алергени от кучета е свързано с подобрена белодробна функция и намален риск от астма“, заяви изследователят Джейкъб Маккой, докторант в Педиатричната болница в Торонто, Канада.

За целите на проучването изследователите анализирали проби прах, взети от домовете на 1050 канадски бебета на възраст от 3 до 4 месеца.

Пробите прах били тествани за три потенциални алергена: Can f1, протеин, отделян от кожата и слюнката на кучетата; Fel d1, протеин, отделян от кожата и слюнката на котките; и ендотоксин, протеин, намиращ се на повърхността на бактериите.

След това екипът повторно тествал децата за астма на 5-годишна възраст. Белодробната им функция била измерена чрез количеството въздух, което можели да издишат за една секунда след дълбоко вдишване.

Резултатите показали, че бебетата, изложени на по-високи нива на алергена от кучета, са имали с 48% по-нисък риск от развитие на астма до 5-годишна възраст. Тези деца са имали и по-добра белодробна функция.

Освен това изследователите установили, че този защитен ефект е бил още по-силен при бебетата с по-висок генетичен риск от астма и алергии.

Не са открити подобни ползи при израстване в среда с алергени от котки или бактериални алергени.

„Не знаем защо се случва това, но знаем, че след като човек стане чувствителен към алергени от кучета, те могат да влошат симптомите на астма. Това предполага, че ранното излагане на алергени от кучета може да предотврати сенсибилизацията, вероятно чрез промяна на носния микробиом – сместа от микроби, живеещи в носа – или чрез някакъв ефект върху имунната система“, обясни Маккой.

Необходими са повече изследвания, за да се разбере връзката между ранното излагане на алергени от кучета и потенциалната защита от астма, посочи той.

Д-р Ерол Гайар, председател на експертната група по педиатрична алергия и астма към Европейското респираторно дружество, намери повод за надежда в резултатите от това проучване.

„Астмата е най-често срещаното хронично заболяване сред децата и младите хора и е една от основните причини за хоспитализация на деца за спешно лечение“, каза Гайар.

„Въпреки че съществуват ефективни лечения, които могат да намалят или да спрат симптомите на астма, ние искаме да намалим рисковите фактори, за да се опитаме да предотвратим болестта. Това е потенциално добра новина за семействата с домашни кучета, но трябва да научим повече за тази връзка и за това как съжителството с домашни любимци влияе върху развитието на белите дробове на децата в дългосрочен план“, отбеляза той.