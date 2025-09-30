Безплатни прегледи за рак на гърдата в Пловдив

OFFNews 30 септември 2025 в 09:24 146 0
кампания

Снимка УМБАЛ "Св. Георги"
Кампания "Здраве за всички"

Профилактични прегледи за рак на гърдата ще се извършват на 2 октомври и 7 октомври в УМБАЛ „Свети Георги“, съобщават от болницата.

Специалистите от лечебното заведение напомнят да не отлагат профилактичните прегледи и да отделят време за своето здраве. Ранната диагностика е ключът към успешното лечение, а профилактиката остава най-силното оръжие срещу заболяването.

Прегледите са особено важни за жени над 40 години, за пациентки с фамилна обремененост или предишни доброкачествени изменения, както и за всяка жена, която има съмнения или забелязва промяна при самопреглед.

По време на кампанията ще се извършват ехографски прегледи – съвременен метод, който дава възможност за ранно и надеждно откриване както на доброкачествени, така и на злокачествени образувания.

Ракът на гърдата остава най-честото онкологично заболяване сред жените и една от водещите причини за смъртност. Въпреки тревожната статистика, експертите подчертават, че при навременно откриване шансовете за успешно лечение са изключително високи. Инициативата е част от кампанията „Здраве за всички“ на лечебното заведение, чиято основна цел е насърчаване на профилактиката и ранното откриване на социално-значими заболявания.

Прегледите ще се извършват между 14.00 ч. и 16.00 ч. във Втора клиника по хирургия, ехографски кабинет, етаж 11, УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив само след предварително на тел. 0895 78 71 73.

