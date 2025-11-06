4 грешки при нанасянето на молив за устни, които компрометират и най-стилния грим

Нека си признаем, понякога ни се иска да имаме сочни и изкусителни устни за секунди, но постигането на този „уау ефект“ понякога ни убягва.

Няма нищо по-лошо от това някой да забележи преди нас, че не сме подходили невнимателно към избраната грим визия без значение дали бързаме за бизнес среща, или излизане с приятелки.

Въпросът е къде грешим при нанасянето на молив за устни?

В следващите редове ще разгледаме едни от най-често срещаните грешки при използването на този грим продукт, за които всяка дама трябва да внимава, за да изглежда ослепително, независимо от повода.

#1 Неправилна техника при контуране

Едно от „златните правила“ на всички гримьори е почти изцяло да се следват естествените линии при контурирането с моливи за устни.

Ако искате да придадете обем, можете да удебелите очертанията в така наречената cupid’s bow зона (или иначе казано, средната по-изпъкнала част на горната устна).

Не забравяйте да приложите същата техника и при очертаването на долната устна. По този начин визуално ще постигнете стилно уголемяване без да ги правите да изглеждат неестествено.

Винаги се придържайте към натуралната форма в крайчетата и и по-тесните учатъци.

По-сериозното контуриране в тези зони най-често издава, че сме прекалили с очератването.

#2 Грешен нюанс

Цветове са от съществено значение, когато се стремим към безупречна грим визия, а правилният молив за устни не прави изключение.

Може би се сещате за комбнинация от тъмен молив и светло червило, която е била хит в близкото минало.

Е, днес ще се съгласите, че това съчетание по-скоро дръзко, отколкото изискано. Ето защо е изключително важно да избирате цветове според своя подтон.

Когато говорим за червила и моливи обикновено перфектните оттенъци за студен подтон са бордо и всички разновидности в лилавата и розовата гама (само по-хладните разновидности).

За дамите с топъл подтон са подходящи прасковените и шоколадовите тонове, както и кораловите нюанси.

#3 Устните не са хидратирани

Перфектната и дълготрайна грим визия е въпрос не само на техника, но и на правилна подговка.

И най-прекрасните гланцове за устни, пептидни балсами за устни и червила не биха стояли добре върху суха или напукана кожа.

Хидратацията като допълнителна стъпка в грим рутината, особено през студените месеци, е абсолютен game-changer не само за нанасянето на фон дьо тен, но и при очертаването на устните.

Преди да използвате любимия молив, винаги нанасяйте балсам или хидратираща маска, които овлажняват и подхранват кожата.

По този начин не само че ще улесните нанасянето, но и ще се радвате на по-гладки и сочни устни дори след няколко часа.

#4 Блендване

Почти винаги внимателното контуриране не е достатъчно, за да се постигне естествена и обемна форма с помощта на молив за устни.

За да се омекоти финална грим визия, не бива да се пропуска бледването (разнасянето на цвета равномерно, за да се придаде по-нежен вид на очертанията).

Тази бонус стъпка ще осигури възможно най-плавен преход между молива и избрания нюанс червило или гланц.

За целта разнесете продукта с върха на пръста си или използвайте малка плоска четка.

Ако спазвате тези простички, но съществени грим хитринки, ще постигенете перфектен контур, на устни, винаги готови за целувки!