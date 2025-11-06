4 грешки при нанасянето на молив за устни, които компрометират и най-стилния грим

Нека си признаем, понякога ни се иска да имаме сочни и изкусителни устни за секунди, но постигането на този „уау ефект“ понякога ни убягва.
Няма нищо по-лошо от това някой да забележи преди нас, че не сме подходили невнимателно към избраната грим визия без значение дали бързаме за бизнес среща, или излизане с приятелки.
Въпросът е къде грешим при нанасянето на молив за устни?
В следващите редове ще разгледаме едни от най-често срещаните грешки при използването на този грим продукт, за които всяка дама трябва да внимава, за да изглежда ослепително, независимо от повода.
#1 Неправилна техника при контуране
Едно от „златните правила“ на всички гримьори е почти изцяло да се следват естествените линии при контурирането с моливи за устни.
Ако искате да придадете обем, можете да удебелите очертанията в така наречената cupid’s bow зона (или иначе казано, средната по-изпъкнала част на горната устна).
Не забравяйте да приложите същата техника и при очертаването на долната устна. По този начин визуално ще постигнете стилно уголемяване без да ги правите да изглеждат неестествено.
Винаги се придържайте към натуралната форма в крайчетата и и по-тесните учатъци.
По-сериозното контуриране в тези зони най-често издава, че сме прекалили с очератването.
#2 Грешен нюанс
Цветове са от съществено значение, когато се стремим към безупречна грим визия, а правилният молив за устни не прави изключение.
Може би се сещате за комбнинация от тъмен молив и светло червило, която е била хит в близкото минало.
Е, днес ще се съгласите, че това съчетание по-скоро дръзко, отколкото изискано. Ето защо е изключително важно да избирате цветове според своя подтон.
Когато говорим за червила и моливи обикновено перфектните оттенъци за студен подтон са бордо и всички разновидности в лилавата и розовата гама (само по-хладните разновидности).
За дамите с топъл подтон са подходящи прасковените и шоколадовите тонове, както и кораловите нюанси.
#3 Устните не са хидратирани
Перфектната и дълготрайна грим визия е въпрос не само на техника, но и на правилна подговка.
И най-прекрасните гланцове за устни, пептидни балсами за устни и червила не биха стояли добре върху суха или напукана кожа.
Хидратацията като допълнителна стъпка в грим рутината, особено през студените месеци, е абсолютен game-changer не само за нанасянето на фон дьо тен, но и при очертаването на устните.
Преди да използвате любимия молив, винаги нанасяйте балсам или хидратираща маска, които овлажняват и подхранват кожата.
По този начин не само че ще улесните нанасянето, но и ще се радвате на по-гладки и сочни устни дори след няколко часа.
#4 Блендване
Почти винаги внимателното контуриране не е достатъчно, за да се постигне естествена и обемна форма с помощта на молив за устни.
За да се омекоти финална грим визия, не бива да се пропуска бледването (разнасянето на цвета равномерно, за да се придаде по-нежен вид на очертанията).
Тази бонус стъпка ще осигури възможно най-плавен преход между молива и избрания нюанс червило или гланц.
За целта разнесете продукта с върха на пръста си или използвайте малка плоска четка.
Ако спазвате тези простички, но съществени грим хитринки, ще постигенете перфектен контур, на устни, винаги готови за целувки!
