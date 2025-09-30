България посреща своите герои!

Националният отбор на България по волейбол за мъже записа едно от най-големите постижения в историята на родния спорт и ще бъде приветстван като истински шампион при завръщането си у дома.

Тимът се прибира в София след историческото си представяне на Световното първенство във Филипините, където завоюва сребърните медали и се класира на второ място в света.

Българските национали Александър Николов и Алекс Грозданов бяха избрани в идеалния отбор на Мондиал 2026, а отборът на България беше най-младият на шампионата, пише БТА.

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев заминава рано сутринта за Истанбул с правителствения самолет, за да прибере националите. Те се очакват на родна земя след 10:15 часа на правителствения ВИП, където ще дадат кратки изявления.

Българската федерация по волейбол (БФВ) и Столична община също организират посрещане за феновете и всички българи, които искат да празнуват заедно със световните вицешампиони от Мондиал 2025. Специалното събитие е от 17:30 часа на площад "Св. Александър Невски".

Около 17:30 часа ще започне парад с открит автобус на волейболните герои на България от площад "Независимост".

Подготвена е музикална програма с участието на Ана Ставрева, Елена Попова, Никола Янакиев, Натали Стефанова, Бон-Бон, Братя Аргирови и Фондацията със Славин Славчев.

"Без алкохол, оръжия и пиротехника, а на място ще има строги мерки за сигурност. Ползвайте метрото и буферните паркинги, за да избегнем задръствания и инциденти. Елате да покажем, че България е зад своите момчета винаги. Ще има сцена, музика, награди и специални моменти с нашите герои. Водещи ще бъдат Найден Тодоров и Атанас Стоянов", се казва в съобщението на организаторите.

"Зоната около площад "Александър Невски" ще бъде със свободен достъп през целия ден. Няма да има КПП-та, но ще има засилено полицейско присъствие. Полицията ще следи на площада да се внася пиротехника, стъклени шишета, знамена с твърди дръжки, хладно и огнестрелно оръжие. Забранява се и вдигането на дронове в района на и около площада, освен ако не е получено специално разрешение за това", обявиха от Столична община.

От 03.00 до 20.00 часа днес се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите обслужващи събитието на всички паркинги на пл. „Св. Александър Невски“.

От 14.00 до 20.00 часа се забранява влизането на пътни превозни средства, само по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР, както следва: по ул. „15-ти Ноември“; по ул. „Оборище“ между „11-ти Август“ и бул. „Васил Левски“.