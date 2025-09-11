Новак Джокович окончателно напуска Сърбия, но остава на Балканите

OFFNews 11 септември 2025 в 19:09 923 1
Новак Джокович

Снимка БТА
Новак Джокович

Легендата на световния тенис и сръбския спорт – Новак Джокович, е решен да напусне родината си. Суперзвездата е предприел крайни мерки за цялото си семейство, след като беше обявен за предател от президента Александър Вучич поради подкрепата за протестите в страната.

Според вестник "Гадзета дело Спорт" Джокович е решил да напусне със семейството си Белград и всички те да се преместят в Атина. Сърбинът вече е записал двете си деца - Стефан и Тара, в училище с английски език в гръцката столица, а престижният квартал в южната част на града "Глифада“ ще приеме сърбите.

Освен това Джокович е решил да премести турнира си, който традиционно се провеждаше в Белград. Надпреварата вече ще се провежда в Атина и това се очертава като последния турнир, на който сърбинът ще участва до края на годината.

Вариант е Ноле да премери сили и на финалния Мастерс в Торино, но още няма яснота дали световният №3 ще пожелае да се състезава в Италия.

    Сикаджийска Мутра - Буда

    11.09 2025 в 19:14

    Хвала и почит , поклон пред достойнството на Джокович !
     
