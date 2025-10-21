БНТ 3 ще излъчва финалите на световния тенис тур за юноши

Българската национална телевизия ще излъчи на живо срещите на Александър Василев от финалния турнир на световния тенис тур за юноши. Надпреварата ще се проведе от 22 до 26 октомври в китайския град Чънду, като българският състезател е водач в схемата.

Двубоите с участието на Василев ще бъдат излъчвани по БНТ 3, като се очаква те да започват в 8:00 или 10:00 ч. в дните от сряда до събота. Финалът в неделя е планиран за 8:30 ч. Програмата на БНТ 3 може да претърпи промени в зависимост от графика на турнира и участието на българския тенисист.

Александър Василев е поставен и под №1 в жребия и е водач в група А, където негови съперници ще бъдат Якопо Вазами от Италия, Яник Теодор Александреску от Румъния и Оскари Палданиус от Финландия.

18-годишният софиянец заема второ място в световната юношеска ранглиста след друг българин - Иван Иванов, който се отказа от участие в турнира. Това автоматично изведе Василев като водач в схемата.

През сезона Василев записа впечатляващи резултати в турнирите от "Големия шлем" – достигна до трети кръг на Откритото първенство на Австралия, четвъртфинал на "Ролан Гарос", полуфинал на "Уимбълдън" и финал на Откритото първенство на САЩ. Титлата в Чънду носи 1000 точки - еквивалент на трофей от "Големия шлем". Сега той има шанса да атакува първото място в заключителния турнир, като титлата тук е еквивалентна на надпреварите от "Големия шлем" като точки – 1000. Освен тези резултати, Василев спечели и два турнира, които му дадоха по 300 ранкинг-точки – във Виена и в Пловдив.

Той имаше и ключова роля в успеха на българския отбор за "Купа Дейвис" срещу Финландия, като спечели две от трите победи, осигурили историческо класиране за плейофите на световната група.

Съперниците на Василев в групата също показаха талант през този сезон. Якопо Вазами е 6-ти в световната ранглиста, едно място зад него е Яник Теодор Александреску. Оскари Палданиус е 14-ти. Целта на четиримата тенисисти е да заемат едно от първите две места, които дават право на класиране на полуфинал в събота, а при успех тогава и на финал в неделя.