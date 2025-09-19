Задържан и обвинен е мъжът, заподозрян за убийството на съпругата си с в. Крайници

Задържан е обвиняем за умишлено убийство на млада жена в с. Крайници, община Дупница, съобщи прокуратурата.

Убийството е извършено с особена жестокост при домашно насилие на 11 септември, в близост до дом на ул. „Захари Стоянов“.

След като убива 25-годишната С.П., извършителят се укрива и е обявен за издирване.

Събрани са доказателства, въз основа на които може да се направи основателно предположение, че извършителят на престъплението е 36-годишният К.И.

На следващия ден - 12.09.2025 г., мъжът е бил открит в района на с. Дъбница, община Гърмен, при управление на чуждо МПС, отнето от него в с. Ресилово, община Сапарева баня.

При опит да бъде спрян за проверка и задържан от служители на МВР, К.И. е направил опит да се самоубие, като си нанесъл прободна рана с нож в областта на врата. Непосредствено след това е бил приет по спешност за лечение в болница.

На К.И., в присъствие на защитник, е предявено постановление за привличане в качеството на обвиняем и за задържането му за срок до 72 часа.

Днес, 19.09.2025 г., наблюдаващият прокурор ще внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Престъпното деяние, за което е обвинен, К.И. е извършил в изпитателния срок по предходно дело - за документно престъпление, по което е бил осъден с влязло в сила определение на Районен съд – Гоце Делчев от м. април 2025 г.