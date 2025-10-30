ВАС окончателно: Студентите платено обучение също имат право на стипендии

Върховният административен съд сложи точка на спора трябва ли студентите, платено обучение, също да получават стипендии. ВАС окончателно остави в сила решението на тричленката.
Върховните магистрати отмениха окончателно разпоредбата на чл. 1, ал. 1, т. 1 от Постановление МС от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите в частта "с изключение на студентите, приети по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "б" и чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висшето образование".
Според ВАС със Закона за висшето образование (ЗВО) държавата създава достъп до висшето образование и условията за неговото свободно развитие, като Министерският съвет утвърждава условията и реда за предоставяне на стипендии в държавните висши училища и за ползване на общежития и други социално-битови придобивки от студенти, докторанти и специализанти във всички висши училища.
С подзаконовия нормативен акт, каквото е въпросното постановление, се стеснява приложното поле на закона, а именно, като се определя, че стипендии се отпускат само на лицата, учащи се по държавна поръчка. В случая е налице противоречие межди ЗВО и постановлението.
В случая студентите в платена форма на обучение не са еднакво третирани с останалите възпитаници на вузове по отношение на получаване на стипендия, с което се нарушава принципът на равенство пред закона и на задължението за еднакво третиране, установени в чл. 6, ал.2 от Конституцията. Всички студенти без значение от формата на обучение се намират в идентично фактическо и правно положение. Обучението на двата вида студенти не се различава с оглед изискванията за съответната специалност по учебен план.
По силата на разпоредбата на чл. 3, б. “в” от Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието не се допускат никакви различия от страна на държавните органи по отношение на учащите се при предоставянето на стипендии, освен различията, основани на техния успех.
