ССБ въстана срещу оказван натиск при избора на съдебен шеф

Съюзът на съдиите в България (ССБ) е сезирал Висшия съдебен съвет в края на миналата седмица за опит за оказване на натиск върху съдия Ивайло Йосифов при процедурата за избор на шеф на Административния съд в Русе.

ССБ настоява да се задейства специалният механизъм на Съдийската колегия на ВСС за защита на независимостта на съдиите.

От съюза напомнят, че за 7 ноември е бил насрочен изборът за председател на русенския съд, в който участват двама кандидати - Вилиана Върбанова-Манолова, съдия в този съд, и зам.-председателят Ивайло Йосифов. Непрвавомерните действия са от 15 януари 2025 г. Йосифов е поискал да се съберат доказателства - да се изиска информация от Комисията за противодействие на корупцията и от Софийската градска прокуратура, както и да бъде изслушан и.ф. председател на Административния съд в Русе Деян Василев.

Съдия Йосифов настоява за отвод на члена на ВСС Драгомир Кояджиков, като излага обстоятелства за натиск. Кояджиков отказва, тъй като според него изслушването на посочения като свидетел Деян Василев би било недопустимо. Причината - ще "бъде нарушена тайната на разследването" и изслушване може да се проведе само с разрешение на наблюдаващия прокурор.

В това заседаниe Атанаска Дишева от професионалната квота на съдиите е окачествила изнесената от съдия Ивайло Йосифов информация като изключително смущаваща. Тя прави уточнението, че заявлението, освен искане за отвод на конкретен член на Съдийската колегия, съдържа и твърдения за недопустимо влияние и за недопустим начин на формиране на решенията на колегията при избора на административни ръководители.

Процедурата по изслушване на кандидатите е отложена, докато бъдат получени данните от КПК и СГП, които да бъдат обсъдени в контекста на поискания отвод на Драгомир Кояджиков.

"Изнесените от съдия Ивайло Йосифов факти налагат спешна реакция от вас, тъй като съдържат данни за недопустима форма на оказване на натиск и влияние върху свободната воля на съдията. Това налага да предприемете действия за неговата защита. Отделно от това, доколкото са изнесени конкретни данни за това, че опитът за натиск е осъществен от член на Съдийската колегия на ВСС с помощта и посредничеството на магистрат, при доказването им дължите да направите оценка на извършеното с оглед правилата на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, приложим както към всички съдии, така и към членовете на СК на ВСС", настояват от ССБ.

И искат пълна прозрачност и провеждане на бърза, справедлива и публична процедура по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая в извънредно заседание.