Софийският градски съд остави в ареста двамата варненски общински съветници

Софийският градски съд остави в ареста общинските съветници от ПП-ДБ във Варна Йордан Кателиев и Николай Стефанов, съобщава БТА.

Мярката може да бъде обжалвана и адвокатите на двамата заявиха, че ще обжалват решението на съда.

На 12 юли Софийският градски съд разгледа мерките за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови "задържане под стража" за четиримата.

Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста, реши на 18 юли Софийският апелативният съд. Магистратите постановиха тогава в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. На свобода срещу подписка излезе само бизнесменът Ивайло Маринов.

"Знам ти и майчиното мляко!"

По време на днешните пледоарии на защитниците на двамата общински съветници на заседанието в Софийския градски съд стана известно, че бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов е разпитан от прокуратурата.

Според защитата Иванов е потвърдил, че при първото снемане на неговите показания те са дадени под натиск.

В почивката на заседанието адвокат Ивайло Костов, който защитава Кателиев, каза пред БТА, че този разпит съдържа данни за извършени престъпления срещу правосъдието. Няма да навлизам в подробности, но това, което установяват тези показания, е изключително притеснително, посочи той.

Диан Иванов твърди, че е бил заплашван, включително от висшестоящи служители на Комисията за противодействие на корупцията, каза още адвокатът.

Смятам, че този разпит и данните от него сериозно компрометират цялото разследване, което е водено. Не искам да спекулирам, но ако този човек твърди, че му е оказан натиск, какво да си помислим за останалите свидетели, за които изнесохме достатъчно данни за пристрастност, коментира адвокатът.

А от пресцентъра на ПП разпространиха следния цитат: "Слушам те, следя те от 6 месеца, знам ти и майчиното мляко! Ще те затворя за 9 месеца, ако не пишеш и не говориш". Това са думите, с които шефът на КПК Антон Славчев е заплашил Диан Иванов да даде фалшиви показания срещу общинските съветници и кмета на Варна, заявиха от ПП.