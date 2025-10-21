Семейството на пребития прокурор вече е с охрана. Пазят още един обвинител

Семейството на прокурор Иво Илиев, който бе пребит пред дома си, от днес е с охранява от служители на Главна дирекция "Охрана" по разпореждане на правосъдния министър Георги Георгиев.
"Охранителен пост разкриваме и в лечебното заведение, в което е настанен прокурор Илиев. Разговарях със съпругата му за организацията на мерките за сигурност, които предприемаме", написа министърът във фейсбук.
СДВР работи по разследването на побоя и установяване на извършителя.
"Със заповед за незабавна охрана организираме защитата на още един магистрат, работил с прокурор Илиев. Искането беше подадено днес до мен и до градския прокурор на София", допълни Георгиев.
Прокурор Иво Илиев е бил охраняван от ГДО и през 2024 г. заради заплахи, като охраната му тогава е била свалена по негово искане.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
ПП–ДБ внесе сигнал до Върховна прокуратура за натиск върху свидетели от служители на КПК
Русия отбеляза рекорд по осъдени за държавна измяна
По 15 000 лв. ще получат наследниците на жертвите от наводненията в Бургаско
Над 6 млн. лв. за национални програми в образованието отпусна Министерски съвет