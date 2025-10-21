Семейството на пребития прокурор вече е с охрана. Пазят още един обвинител

Семейството на прокурор Иво Илиев, който бе пребит пред дома си, от днес е с охранява от служители на Главна дирекция "Охрана" по разпореждане на правосъдния министър Георги Георгиев.

"Охранителен пост разкриваме и в лечебното заведение, в което е настанен прокурор Илиев. Разговарях със съпругата му за организацията на мерките за сигурност, които предприемаме", написа министърът във фейсбук.

СДВР работи по разследването на побоя и установяване на извършителя.

"Със заповед за незабавна охрана организираме защитата на още един магистрат, работил с прокурор Илиев. Искането беше подадено днес до мен и до градския прокурор на София", допълни Георгиев.

Прокурор Иво Илиев е бил охраняван от ГДО и през 2024 г. заради заплахи, като охраната му тогава е била свалена по негово искане.