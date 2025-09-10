Сарафов издаде указания как да се действа при делата за домашно насилие

Във всички случаи на домашно насилие, извършено в присъствието на или над малолетни или непълнолетни, на лице, поставено под запрещение или с увреждания, прокурорът незабавно да уведомява съответната териториална дирекция „Социално подпомагане“.

Това гласи едно от указанията, които и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов издаде за организацията на работа на държавното обвинение по този вид дела. Целта е ефективна защита на пострадалите и създаване на унифициран механизъм за своевременна реакция при случаи на домашно насилие, както и при неизпълнение на заповед за защита от него, съобщиха от прокуратурата.

В указанията се съдържат конкретни препоръки какви действия да се предприемат при постъпване на жалби и сигнали за домашно насилие или на преписки от МВР за извършени проверки.

Когато пострадалото лице не може да се защити поради безпомощно състояние или зависимост от извършителя, прокурорът подава искане за издаване на заповед за защита до районния съд по местопребиваването на пострадалия, гласят още разпоредбите.

Сарафов разпореди на административните ръководители на районните и окръжните прокуратури в страната да се създаде необходимата организация за точното изпълнение на указанието, като осъществяват контрол за своевременното администриране на преписките и делата от тази категория и извършват периодичен анализ.

Указанието за организацията на работата по преписки и досъдебни производства, образувани във връзка с домашно насилие и при неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие, е съобразено с последните промени в законодателството, свързани с правата на пострадалите от домашно насилие или лицата в риск, с мерките за защита и държавната политика за превенция и защита от домашно насилие.