Съдът решава да пусне ли на свобода Коцев, Барбутов и младежите от Русе

Софийски градски съд решава днес да пусне ли от ареста кмета на Варна Благомир Коцев и бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов, както и задържаният с него експерт по обществени поръчки Петър Рафаилов.

Апелативният съд във Велико Търново пък ще разгледа жалбите на четиримата младежи от Русе, задържани за побой над шефа на Областната дирекция на МВР в града. 18-годишният Жулиен Кязъмов, 19-годишният Виктор Иванов, 15-годишният ученик Станислав и Кирил Гочев на 18 години са с мярка постоянен арест, наложена им от Окръжен съд - Русе. Снощи в града се състоя протест с искане за освобождаването им.

На 3 юни Апелативният съд в София реши да остави окончателно в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов и бизнесмена Петър Рафаилов. На 2 септември от прокуратурата добавиха две нови обвинения към Барбутов, съобщи тогава адвокат Ина Лулчева. Обвиненията са за това, че Барбутов, в съучастие с другия обвиняем Петър Рафаилов, е предложил на кметовете на районите „Люлин“ Георги Тодоров и „Младост“ Ивайло Кукурин да им помогне при изготвяне на документи за обществена поръчка с определени фирми за по-благоприятни условия. Второто обвинение е за това, че е превишил властта си заедно с Рафаилов, като е предложил експертите, които да помогнат на районните кметове.

Софийска градска прокуратура привлече кмета на Варна Благомир Коцев като обвиняем на 9 юли, той е в ареста от тогава.