Съдът пусна под домашен арест Жулиен Кязимов, обвинен за побоя над шефа на полицията в Русе

Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест с електронна гривна Жулиен Кязимов - едно от четирите момчета, обвинени за побоя над шефа на русенската полиция Николай Кожухаров.

Магистратите се мотивираха с това, че Кязимов не е имал други криминални прояви и продължава да учи.

За първи път на гледането на мярката за неотклонение на Жулиен бяха представени и показанията на самия Николай Кожухаров, взети на 10 септември.

В началото на заседанието прокурор Димитър Лещаков каза, че подкрепя определението „задържане под стража“ на Окръжния съд в Русе и пледира тя да не се променя. Според него решението на съда в Русе е в съответствие със събраните материали и изводи на досъдебното производство. Той припомни, че обвиненията срещу него са две и има опасност той да се укрие от правосъдието.

Защитата на Кязимов и самият обвиняем поискаха по-лека мярка за неотклонение – домашен арест или подписка, за да може момчето да продължи своето образование, тъй като е студент в първи курс, съобщи БТА.

Според адвоката от 11 свидетели, разпитани при досъдебното производство, осем са полицейски служители, което означава, че при по-лека мярка той няма как да повлияе на свидетелите. Съдът разгледа нови материали и доказателства по делото.

Днес тричленният състав на Апелативния съд с председател Корнелия Колева ще гледа и другите три дела за останалите обвиняеми – Кирил Гочев, Виктор Иванов и непълнолетния Станислав А. Двама от обвиняемите няма да присъстват в съдебната зала, те ще бъдат представлявани от своите адвокати. По всяка от мерките за всеки един от четиримата е образувано отделно дело, за които са обявени отделни заседания.

Мерките „задържане под стража“, наложени от Окръжния съд в Русе, се обжалват от защитата на обвиняемите в Апелативния съд във Велико Търново.