Съдът остави за постоянно в ареста младежа, предизвикал дерайлирането на трамвай

Съдът остави за постоянно в ареста 22-годишния Даниел Терзиев, който на 2 септември предизвика дерайлирането на трамвай по линия №22.

При инцидента нямаше пострадали хора, но бяха нанесени материални щети - не само на трамвая, но и на подлеза срещу Румънското посолство и на паркирали в района автомобили.

Според Софийския апелативен съд, чието определение е окончателно, има опасност на свобода Терзиев да се укрие и да извърши други престъпления.

Магистратите взеха предвид и обстоятелството, че в момента на извършване на деянието той е бил в изпитателния срок заради присъда за кражба.