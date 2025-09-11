Съдът остави за постоянно в ареста младежа, предизвикал дерайлирането на трамвай

Съдът остави за постоянно в ареста 22-годишния Даниел Терзиев, който на 2 септември предизвика дерайлирането на трамвай по линия №22.
При инцидента нямаше пострадали хора, но бяха нанесени материални щети - не само на трамвая, но и на подлеза срещу Румънското посолство и на паркирали в района автомобили.
Според Софийския апелативен съд, чието определение е окончателно, има опасност на свобода Терзиев да се укрие и да извърши други престъпления.
Магистратите взеха предвид и обстоятелството, че в момента на извършване на деянието той е бил в изпитателния срок заради присъда за кражба.
2485
1
11.09 2025 в 11:45
