Румънецът, превозвал мигранти край Бургас, остава за постоянно в ареста

Апелативният съд в Бургас потвърди най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на 26-годишния румънски гражданин Страте Чиприян, причинил тежката катастрофа с шестима мигранти край езерото Вая, предаде БГНЕС.

Мъжът е обвинен в две престъпления, едното от които е за смъртта на шестима мигранти при тежката катастрофа в езерото Вая. Той е бил с чисто съдебно минало и е работил като мебелист в Румъния.

Обвиняемият е заявил пред съда, че е имал жена и дете в Румъния и е поискал по-лека мярка за неотклонение, но това не бе удовлетворено. Версията на защитата е, че той е извършил престъпленията по непредпазливост.

Прокурор Йовита Григорова посочи, че според разследването Страте е планирал да се укрие извън България, след като транспортира чужденците.

Инцидентът стана на 6 ноември. До него се стигна, след като румънеца не беше спрял на подаден сигнал от граничен патрул в района на Приморско. След 30-минутна гонка, инцидентът завърши трагично - колата се преобърна и падна в езерото Вая. При катастрофата загинаха шестима от деветимата нелегално превозвани в автомобила мигранти от Афганистан, а други трима бяха ранени.