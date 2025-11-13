Румънецът, превозвал мигранти край Бургас, остава за постоянно в ареста

Апелативният съд в Бургас потвърди най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на 26-годишния румънски гражданин Страте Чиприян, причинил тежката катастрофа с шестима мигранти край езерото Вая, предаде БГНЕС.
Мъжът е обвинен в две престъпления, едното от които е за смъртта на шестима мигранти при тежката катастрофа в езерото Вая. Той е бил с чисто съдебно минало и е работил като мебелист в Румъния.
Обвиняемият е заявил пред съда, че е имал жена и дете в Румъния и е поискал по-лека мярка за неотклонение, но това не бе удовлетворено. Версията на защитата е, че той е извършил престъпленията по непредпазливост.
Прокурор Йовита Григорова посочи, че според разследването Страте е планирал да се укрие извън България, след като транспортира чужденците.
Инцидентът стана на 6 ноември. До него се стигна, след като румънеца не беше спрял на подаден сигнал от граничен патрул в района на Приморско. След 30-минутна гонка, инцидентът завърши трагично - колата се преобърна и падна в езерото Вая. При катастрофата загинаха шестима от деветимата нелегално превозвани в автомобила мигранти от Афганистан, а други трима бяха ранени.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Тръмп иска разследване на връзките на Епстийн с Бил Клинтън
Грузия: Не сме се отказали от ЕС, Брюксел се изолира
САЩ издаде лиценз, който позволява преговори за възможна продажба на чуждестранните активи на ''Лукойл''
Великобритания разреши на Лукойл да продължи да работи до 14 февруари в България