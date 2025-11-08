Постоянен арест за румънец след катастрофа край Бургас, в която загинаха 6 мигранти

Окръжният съд в Бургас наложи най-тежката мярка "задържане под стража" на 26-годишния румънски гражданин Стате Чиприян, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Мъжът бе обвинен за причиняването на тежката катастрофа край езерото "Вая" в Бургаска област, при която загинаха шестима мигранти.

Прокурорът по делото Иван Кирков настоя за този постоянен арест, като се позова на данни, че обвиняемият е шофирал с изключително висока скорост, достигаща на места 150 км/ч.

"Три полицейски патрули са го следвали... Не се е подчинил на подаваните сигнали", заяви прокурор Кирков.

Уточни, че обвинението е приело, че причиняването на смъртта е умишлено. За това престъпление Чиприян може да получи наказание от 10 до 15 години затвор.

В съдебна зала стана ясно, че работи като мебелист. Твърди, че попаднал в ролята на муле, след като намерил обява за превозване на пътници от България, предаде Нова тв.

Версията му - бил следен, заплашван и държан на телефона почти през цялото време. През цялото време Чиприян е бил под контрол на поръчителя, когото не познавал. Бил следен и заплашван. Направил опит да избяга от колата и да остави мигрантите вътре, но самите те го върнали , а и последвали нови заплахи от поръчителя. Заплахите били за саморазправа със семейството му. Според прокурора това е защитна теза.

Макар и неосъждан, обвиняемият няма постоянно пребиваване в Република България, той е пристигнал в страната с цел да извърши престъпление по чл. 281 от НК и да се оттегли, като се налага извода, че съществува реална опасност същият да извърши и други престъпления, но най-вече да се укрие, с цел да избегне наказателното, постанови Окръжният съд в Бургас.