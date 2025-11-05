Размествания в Окръжната прокуратура-София

Обвинителят от Софийската районна прокуратура Симеон Съркьов е назначен на длъжността зам. административен ръководител на Окръжната прокуратура – София.

Назначението е от датата на встъпване в длъжност, съобщиха от ВСС.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Николай Попов от заеманата длъжност зам. окръжен прокурор.

Той е преназначен на длъжност прокурор в Окръжна прокуратура – София.

