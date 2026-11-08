Повторно гласуване за избор на членове на ВСС от съдийската квота

В 8.00 часа започна повторното гласуване за избор на шестима членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от професионалната квота на съдиите. В избора участват 21 кандидати.

При предходното гласуване на 7 ноември 2026 г. своя вот са упражнили 1870 от общо 2275 съдии с право на глас.

Най-много гласове е получила Мария Терзийска – 910. След нея се нареждат Светлана Калинова с 689 гласа, Даниела Александрова с 655, Веселка Златева-Кожухарова с 623, Васил Петков с 605 и Надя Пеловска-Дилкова с 551 гласа, предаде БГНЕС.

Сред останалите кандидати резултатите са: Емилия Василева – 546 гласа, Младен Димитров – 539, Тодор Тодоров – 495, Красимир Мазгалов – 484, Явор Колев – 482, Владимир Вълков – 481, Стою Згуров – 405, Роман Николов – 388, Албена Момчилова – 381, Асен Цветанов – 365, Весела Евстатиева – 270, Стефан Илиев – 238, Красимира Милачкова – 209, Красимира Донева – 185 и Васил Пеловски – 172 гласа.

Председателят на Избирателната комисия Бисер Троянов, съдия във Върховния касационен съд, благодари на съдиите, участвали в предходното гласуване, както и на членовете на секционните комисии за професионализма и отговорността при организирането на избора.

По думите му изборният ден на 7 ноември е преминал спокойно, без съществени нарушения на изборните правила. Троянов подчерта, че прякото участие на съдиите е важно за утвърждаването на съдийското самоуправление и легитимността на изборния процес.

Съгласно Закона за съдебната власт, ако при повторното гласуване не бъдат избрани шестима членове на ВСС с необходимото мнозинство, за избрани се смятат кандидатите, получили най-много гласове.

В изборния процес могат да присъстват регистрираните наблюдатели от седем организации, както и застъпниците на кандидатите Роман Николов и Веселка Златева-Кожухарова.

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