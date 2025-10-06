Пилотът, причинил смъртта на зрител на ралито при Аладжа манастир, е пуснат от ареста

Нейко Нейков няма да бъде привлечен под отговорност. Според кръвната му проба той не е бил дрогиран

OFFNews 06 октомври 2025 в 17:55 880 3
Инцидентът

Снимка Фейсбук

Пилотът Нейко Нейков, който не успя да вземе завой от трасето на автомобилното състезание край Аладжа манастир, ще бъде пуснат от ареста, съобщиха от варненската окръжна прокуратура. При инцидента загина зрител на състезанието, осем души бяха ранени, сред които е жена в тежко състояние и се бори за живота си.

Нейков няма да бъде привлечен и към наказателна отговорност, тъй като инцидентът не е пътно-транспортно произшествие по Закона за движение по пътищата. Готов е и резултатът от кръвната проба на състезателя и той е отрицателен за амфетамини, съобщи БНТ. Полевият тест показа точно обратното. Според Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики вина за трагичния случай носи организаторът на състезанието.

"Допуснал (организаторът) е да има публика в зона, където не би трябвало да има публика. На такъв завой от външната страна да сложиш хора е просто, как да кажа, гаранция за това, че при най-малкия инцидент, нещата можеха да завършат както завършиха, всъщност, а организаторът трябва да понесе свата отговорност", коментира тя.

Спортният директор на ралито Слави Славов твърди, че лично се е уверил - на опасния завой е нямало зрители.

"Преди да отворим трасето аз минах оттук, на това място нямаше публика. След това дали са минали през гората или от някъде другаде не мога да знам как са се озовали тук", каза Славов.

Причина за тежкият инцидент е и повредената мантинела на фаталния завой, убедена е Диана Русинова. Според нея, при огледа на трасето това няма как да не е забелязано и организаторите на ралито е трябвало да спрат състезанието.

    edin slep

    06.10 2025 в 18:27

    То тези зрители са си за награда "Дарвин". Отървали са човечеството от генофонда си ... да застанеш на външната страна на завой по време на рали, ами това си е като да ходиш по изпреварващата лента на магистрала в мъгливо време.

    Mumko

    06.10 2025 в 18:20

    Защото катаджиите са идиоти, затова го бяха арестували.

    Джендо Джедев

    06.10 2025 в 18:05

    "Готов е и резултатът от кръвната проба на състезателя и той е отрицателен за амфетамини, съобщи БНТ. Полевият тест показа точно обратното."

    Щях да бъда безкрайно изненадан ако пилотът наистина беше карал на амфети. Добре, че на човека му е излезнала бързо кръвната проба. Както писах и вчера, тия полвеи тестове трябва да се забранят и да се въведат нови.

    "Нейков няма да бъде привлечен и към наказателна отговорност, тъй като инцидентът не е пътно-транспортно произшествие по Закона за движение по пътищата."

    Налага се въпросът защо изобщо е бил арестуван, тогава.
     
