Пилотът, причинил смъртта на зрител на ралито при Аладжа манастир, е пуснат от ареста

Пилотът Нейко Нейков, който не успя да вземе завой от трасето на автомобилното състезание край Аладжа манастир, ще бъде пуснат от ареста, съобщиха от варненската окръжна прокуратура. При инцидента загина зрител на състезанието, осем души бяха ранени, сред които е жена в тежко състояние и се бори за живота си.

Нейков няма да бъде привлечен и към наказателна отговорност, тъй като инцидентът не е пътно-транспортно произшествие по Закона за движение по пътищата. Готов е и резултатът от кръвната проба на състезателя и той е отрицателен за амфетамини, съобщи БНТ. Полевият тест показа точно обратното. Според Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики вина за трагичния случай носи организаторът на състезанието.

"Допуснал (организаторът) е да има публика в зона, където не би трябвало да има публика. На такъв завой от външната страна да сложиш хора е просто, как да кажа, гаранция за това, че при най-малкия инцидент, нещата можеха да завършат както завършиха, всъщност, а организаторът трябва да понесе свата отговорност", коментира тя.

Спортният директор на ралито Слави Славов твърди, че лично се е уверил - на опасния завой е нямало зрители.

"Преди да отворим трасето аз минах оттук, на това място нямаше публика. След това дали са минали през гората или от някъде другаде не мога да знам как са се озовали тук", каза Славов.

Причина за тежкият инцидент е и повредената мантинела на фаталния завой, убедена е Диана Русинова. Според нея, при огледа на трасето това няма как да не е забелязано и организаторите на ралито е трябвало да спрат състезанието.