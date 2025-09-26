Мъж и жена отиват на съд за кражба на парфюми от мол

Мъж и жена са привлечени към наказателна отговорност от Софийската районна прокуратура за кражба на пари, парфюми и козметика от столичен МОЛ.

Доказателствата сочат, че двамата отмъкнали 5633,60 лв., 45 парфюма и козметични продукти на стойност 11 057 лв. Преди време жената работила в магазина и имала достъп до него.

Случаят е от 22 септември.

За това престъпление Наказателният кодекс предвижда затвор от 1 до 10 г.

Двамата са задържани за срок до 72 часа, но предстои прокурорът да поиска от съда налагане на мярка постоянен арест.