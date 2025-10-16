И съдът не иска показанията на Асен Василев

OFFNews 16 октомври 2025 в 14:57 303 1
Асен Василев

Снимка БГНЕС
Асен Василев

След Антикорупционната комисия и Софийският апелативен съд не пожела да изслуша показанията на председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев по делото на варненския кмет Благомир Коцев. За него се твърдеше, че е "лицето с имунитет", описано в кориците на делото. 

Въпреки настояването на Василев, съдът отказа, защото заседанието не било по същество, а за мярката за неотклонение на Благомир Коцев.

Варненският кмет е в ареста повече от три месеца по обвинение в корупция и организирана престъпна група. Днес съдът трябва да реши дали мярката му за неотклонение ще бъде променена или остава в ареста. Показания срещу него даде бизнесдамата Пламенка Димитрова, която не успя да спечели обществена поръчка за доставка на храна в детски градини и училища.

Точно в нейните показания се намеква, че в схемата, за която е обвинен Коцев, може да има участие и Асен Василев. Прокуратурата обаче не спомена официално името му. Заради "лицето с имунитет" делото бе прехвърлено в София.

"Благомир Коцев е задържан вече над три месеца по думите на една доказана крадла. Агенцията за държавна финансова инспекция има доклад, направен още по време на правителството "ГЕРБ-3", който уличава нейната фирма в над 500 000 лв. откраднати средства от българските студенти и тяхната храна", каза Василев пред медиите, цитиран от БТА.

"Тази крадла е казала, че има неизвестен депутат, след което е намесила моето име. Заради този факт делото се гледа в София със софийската прокуратура и съд, където могат да се нагласят състави, а не във Варна, където му е мястото. Вече трети месец Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и Софийска градска прокуратура отказват да ме разпитат, а току-що и съдът отказа да ме разпита, за да може делото да седи в София, а не да отиде във Варна", каза Василев и допълни, че и съдът, и прокуратурата, и КПК са в ролята на трите маймунки - не чух, не видях, не разбрах.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    2970

    1

    Джендо Джедев

    16.10 2025 в 15:27

    -0
    +0
    Някой изобщо вярва ли на "милото ни родно съдилище" (по Буревестников от "Опасен чар")? Освен може би "лелки ГЕРБ" и чобани като Сребърния ни колега от сий форум? :D
     
    X

    Обединител ли е Цар Борис III? Фронтова линия с Камен Невенкин и Манол Глишев