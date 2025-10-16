И съдът не иска показанията на Асен Василев

След Антикорупционната комисия и Софийският апелативен съд не пожела да изслуша показанията на председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев по делото на варненския кмет Благомир Коцев. За него се твърдеше, че е "лицето с имунитет", описано в кориците на делото.

Въпреки настояването на Василев, съдът отказа, защото заседанието не било по същество, а за мярката за неотклонение на Благомир Коцев.

Варненският кмет е в ареста повече от три месеца по обвинение в корупция и организирана престъпна група. Днес съдът трябва да реши дали мярката му за неотклонение ще бъде променена или остава в ареста. Показания срещу него даде бизнесдамата Пламенка Димитрова, която не успя да спечели обществена поръчка за доставка на храна в детски градини и училища.

Точно в нейните показания се намеква, че в схемата, за която е обвинен Коцев, може да има участие и Асен Василев. Прокуратурата обаче не спомена официално името му. Заради "лицето с имунитет" делото бе прехвърлено в София.