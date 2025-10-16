И съдът не иска показанията на Асен Василев

След Антикорупционната комисия и Софийският апелативен съд не пожела да изслуша показанията на председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев по делото на варненския кмет Благомир Коцев. За него се твърдеше, че е "лицето с имунитет", описано в кориците на делото.
Въпреки настояването на Василев, съдът отказа, защото заседанието не било по същество, а за мярката за неотклонение на Благомир Коцев.
Варненският кмет е в ареста повече от три месеца по обвинение в корупция и организирана престъпна група. Днес съдът трябва да реши дали мярката му за неотклонение ще бъде променена или остава в ареста. Показания срещу него даде бизнесдамата Пламенка Димитрова, която не успя да спечели обществена поръчка за доставка на храна в детски градини и училища.
Точно в нейните показания се намеква, че в схемата, за която е обвинен Коцев, може да има участие и Асен Василев. Прокуратурата обаче не спомена официално името му. Заради "лицето с имунитет" делото бе прехвърлено в София.
"Благомир Коцев е задържан вече над три месеца по думите на една доказана крадла. Агенцията за държавна финансова инспекция има доклад, направен още по време на правителството "ГЕРБ-3", който уличава нейната фирма в над 500 000 лв. откраднати средства от българските студенти и тяхната храна", каза Василев пред медиите, цитиран от БТА.
"Тази крадла е казала, че има неизвестен депутат, след което е намесила моето име. Заради този факт делото се гледа в София със софийската прокуратура и съд, където могат да се нагласят състави, а не във Варна, където му е мястото. Вече трети месец Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и Софийска градска прокуратура отказват да ме разпитат, а току-що и съдът отказа да ме разпита, за да може делото да седи в София, а не да отиде във Варна", каза Василев и допълни, че и съдът, и прокуратурата, и КПК са в ролята на трите маймунки - не чух, не видях, не разбрах.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2970
1
16.10 2025 в 15:27
Бившият съпруг на певицата Сия се бори за издръжка, за да продължи с луксозния живот
Задействаха системата BG-ALERT в Царево, Елените и Свети Влас заради очаквани порои
Карлос Насар отвърна на критиките: Никога не съм бил обвързан с политически сили и личности
Карлос Насар отвърна на критиките: Никога не съм бил обвързан с политически сили и личности
ГЕРБ върна стила на ''Работническо дело''. Лозунги и клишета от тура на депутатите на Борисов по родните места