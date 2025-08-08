Дебора: Освобождаването на Георги е шамар в лицето на всички жени, които крещят за помощ

„За мен пускането на Георги за 10 000 лева е просто абсурдно. Смятам, че това е подигравка не само за мен, а и за жените, които биват насилвани от мъжете си и от приятелите си. Смятам още, че това, което се случва, не е бездействие, а съучастие”. Това заяви пред Нова телевизия Дебора Михайлова.

Случаят „Дебора” е от 2023 година. Той доведе до масови протести в България под надслова „Нито една повече”. Срещу Георги Георгиев са повдигнати три обвинения - за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин многостепенна средна телесна повреда с макетен нож, вследствие на което 18-годишната Дебора получи над 400 шева, за принуда и за закани с убийство спрямо потърпевшата.

В четвъртък Георги Георгиев беше освободен под парична гаранция в размер на 10 000 лева.

„В крайна сметка аз чакам 2 години присъда и накрая престъпникът излиза на свобода и аз съм затворена у нас. Много се притеснявам за семейството, роднините ми и за мен самата, разбира се”, каза Дебора.

„Той е пуснат на свобода. Не е под домашен арест, а е на свобода - може да ходи където пожелае, на всички обществени места. Факт е, че той е пуснат, а аз не мога да изляза навън. Смятам, че ние, жените, и хората, които са жертви на домашно насилие, трябва да бъдем подкрепяни малко повече, а не престъпниците да бъдат подкрепяни, защото това бездействие, точене на дело показва точно това”, коментира Михайлова.

„Две години чакам присъда, две години чакам да бъда чута и разбрана и насреща получавам… Това, което се случи, е шамар в лицата на всички жени, които крещят за помощ. Не знам хората, които са го пуснали, как биха заспали тази вечер и как са пуснали на свобода този човек, който има толкова присъди зад гърба си. Две години виждам как се дават повече права на извършителите и на хората, които извършват престъпления, отколкото на нас, жертвите”, каза Дебора Михайлова.

Преди ден Георги Георгиев бе освободен от затвора в Стара Загора.

„Беше много трудно. Искам да си видя детето, нищо друго. Не съм виновен. Надявам се това да се докаже. Ще търся правата си навсякъде”, заяви обвиненият за нападението над Дебора Михайлова през 2023 г.

Георгиев си тръгна с адвоката си.

„Най-накрая разумът и правото възтържествуваха”, каза адвокатът Валентин Димитров. „Окръжният и районният съд се съобразиха с доводите, които изтъкнахме при искането за изменение на мярката в по-лека, най-вече за неразумния срок на задържане, който е 2 години и 2 месеца. Превърна се в едно предварително изтърпяване на наказание”, заяви адвокатът.

Той отрече неговият клиент да е извършил това, в което е обвинен.