Българин е сред задържаните за над 3 тона кокаин в Нидерландия

Националното звено за разследване в Нидерландия е открило 3,3 тона кокаин при акция в склад в Стандаарбейтен, Северен Брабант.

Арестувани са осем заподозрени, сред които е и 50-годишен мъж от България. Проведени са още три претърсвания в Бреда и едно в Розендал, съобщава crimesite.nl. Сред задържаните са колумбиец, мароканец, британец.

Разследването се ръководи от прокуратурата и е започнало въз основа на информация от чужбина. Не се посочва от коя точно държава е дошъл сигналът.

В помещението е намерено и огнестрелно оръжие.