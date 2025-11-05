Българин е сред задържаните за над 3 тона кокаин в Нидерландия

Националното звено за разследване в Нидерландия е открило 3,3 тона кокаин при акция в склад в Стандаарбейтен, Северен Брабант.
Арестувани са осем заподозрени, сред които е и 50-годишен мъж от България. Проведени са още три претърсвания в Бреда и едно в Розендал, съобщава crimesite.nl. Сред задържаните са колумбиец, мароканец, британец.
Разследването се ръководи от прокуратурата и е започнало въз основа на информация от чужбина. Не се посочва от коя точно държава е дошъл сигналът.
В помещението е намерено и огнестрелно оръжие.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Борисов призна, че е преговарял да отпаднат санкциите по ''Магнитски''
Ивайло Мирчев: 5 млрд. лв. за 2026 г. не се виждат в проектобюджета
Ивелин Михайлов: Сложиха ми тоалетна хартия на вратата
Зохран Мамдани бе избран за кмет на Ню Йорк, загуба за републиканците и в Ню Джърси и Вирджиния