Антикорупционната комисия разпитва Паскал

Соченият за контрабандист номер 1 - Никола Николов - Паскал, ще бъде разпитан в Антикорупционната комисия, съобщи бТВ, като се позовава на свои източници.

Вчера той бе предаден на българските власти, след като Сърбия го екстрадира, и бе отведен в столичното следствие.

Николов е с обвинение за участие в престъпна група за длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда по така наречената афера „Митници“.

С него обвиняеми по същото дело са и бившият директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, както и Марин и Стефан Димитрови.

С пристигането на Паскал се очаква досъдебното производство да влезе в активна фаза. От ноември миналата година няма никакво процесуално развитие, каза вчера адвокат Людмил Рангелов, защитник на бившия директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова.

Има данни за влошено здравословно състояние на Паскал. Преди да се вземе решение за задържането му, той ще бъде прегледан в болницата на МВР“, обясни адвокатът. На въпрос дали разпитът на Паскал може да доведе до нови обвиняеми, Рангелов заяви: Ако Паскал даде информация, която уличава други лица, е възможно да има нови обвиняеми. Но не вярвам да сътрудничи.