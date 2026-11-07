21 кандидати за 6 места: Приключи съдийският вот за ВСС

OFFNews 07 ноември 2026 в 19:23 3393 0
Избори за ВСС

Снимка Pexels
Избори за ВСС

Приключиха изборите за членове на Съдийската колегия (към ВСС) от професионалната квота, като вече е започнало броенето на бюлетините в 30-те избирателни секции в страната, съобщи БНР. 

Гласуването трябва да излъчи шестимата избрани съдии към Висшия съдебен съвет. Единствената известна избирателна активност от деня е към 13 часа и тя е 53,36%, предава още общественото радио. 

Право да гласуват имат 2 275 съдии, а кандидатите са 21. Ако изискванията за легитимност не бъдат изпълнени, ще има балотаж.

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