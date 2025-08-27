Vivacom GAME ON 2025 търси най-добрите Minecraft строители в България

Втората онлайн битка на най-мащабния гейминг турнир в България – Vivacom GAME ON: Fiber Champs пренесе играчите и феновете в света на GTA V, където напрежението и адреналинът достигнаха връхната си точка. По време на битката беше обявен и епичният проект за финала, който VIVACOM GAME ON инициира заедно с едни от най-изявените български Minecraft играчи. “Блокчета - история и бъдеще” търси най-добрите Minecraft строители в България, които ще имат титаничната задача да създадат виртуален свят, който ще бъде представен на живо по време на GIGA финала на турнира. Всеки, който иска да се включи в гейминг предизвикателството, може да се запише за участие тук.

Билетите за големия финал на 1 ноември в Joy Station, София, са вече в продажба, като за първи път феновете ще могат да вземат и специален билет, който подсигурява тениска с името на участника и предимство при настаняването на финалите.

Билетите започват на цена от 4.04 € | 7.90 лева.

Втората онлайн битка беше излъчена на живо в 11 канала в 4 стрийминг платформи (YouTube, Twitch, Kick, TikTok) и продължи над 5 часа. Тя изправи един срещу друг отново двамата титани на българската гейминг сцена – миналогодишния шампион Васил Калинчев (ShadowHex) и звездата с над 1 милион последователи Кристиан Николов (Kriskata). Към #teamkriskata се присъедини един от първите ютубъри в България - DiDo_D, който има голям опит в GTA. Близо 400 играчи от публиката се включиха в рунда, като двама от тях си извоюваха места на финала на живо в София на 1 ноември и спечелиха награди от по 511.30 € | 1000 лв.

След второто живо излъчване и първите 4 предизвикателства в гейминг сериала в YouTube канала на Vivacom, отборът на #teamshadowhex повежда убедително с 435 на 347 GIGA BITS срещу отбора на #teamkriskata.

Гейминг турнирът се провежда през оптична мрежа на Vivacom – Vivacom Fiber, която гарантира безупречна скорост, нулев лаг и най-доброто възможно изживяване за игра и стрийминг на видео във висока резолюция.

Междувременно гейминг сериалът, който се излъчва в YouTube канала на Vivacom, вече натрупа над 135 000 гледания с първите си четири епизода. Поредицата разкрива какво се случва зад кадър - как капитаните подготвят стратегиите си, как избират съотборници и се справят с лични и игрови предизвикателства. Нови епизоди се очакват всяка седмица до края на октомври.

Турнирът се организира в партньорство с TDB Play – водеща компания в сферата на видео игрите и интерактивните развлечения. В третия онлайн рунд на 27 септември капитаните ShadowHex и Kriskata заедно с нови гост-звезди ще се изправят в титаничен сблъсък на Minecraft. Гледайте след 18 часа в YouTube канала на Vivacom. Преди това феновете могат да гледат епизоди 5 и 6 от първия български гейминг сериал на 6 и 13 септември.