Зеленски иска силна реакция от САЩ при провал на преговорите

Украинският президент Володимир Зеленски настоява за "силна реакция" от Вашингтон, ако Владимир Путин не прояви желание за двустранна среща с него, съобщава БТА. Идеята за директна двустранна среща между лидерите на Русия и Украйна възникна след срещата на Зеленски и европейски представители с Доналд Тръмп в Белия дом преди дни.

"Отговорих веднага на предложението за двустранна среща: ние сме готови. Но какво, ако руснаците не са готови?", попита Зеленски.

Въпреки активната дипломация през последните дни между Тръмп и руското и украинското ръководство, пътят към мир остава несигурен, докато Вашингтон и Москва не решат как биха изглеждали гаранциите за сигурност за Киев.

"За да обсъдим какво е готова да направи Украйна, нека първо чуем какво иска да направи Русия", добави украинският президент.

Зеленски изтъкна, че среща с Путин ще бъде възможна след определянето на общите очертания на споразумението за гаранциите за сигурността на Украйна със западните страни, като спомена поименно Швейцария, Австрия и Турция като възможни страни, които могат да домакинстват подобна среща.

"Смятаме, че е правилно срещата да се проведе на неутрално място в Европа", обясни той.

На въпрос дали унгарската столица Будапеща би могла да е домакин на бъдеща украинско-руска среща, Зеленски отвърна, че това би било "предизвикателно".

Унгария, най-близкият съюзник на Русия в Европейския съюз, два пъти е предлагала да домакинства мирни преговори между Русия и Украйна, каза унгарският външен министър Петер Сиярто.