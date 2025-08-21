Зеленски иска силна реакция от САЩ при провал на преговорите

OFFNews 21 август 2025 в 14:40 1106 2
Зеленски при Тръмп

Снимка Getty Images
Зеленски при Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски настоява за "силна реакция" от Вашингтон, ако Владимир Путин не прояви желание за двустранна среща с него, съобщава БТА. Идеята за директна двустранна среща между лидерите на Русия и Украйна възникна след срещата на Зеленски и европейски представители с Доналд Тръмп в Белия дом преди дни.

"Отговорих веднага на предложението за двустранна среща: ние сме готови. Но какво, ако руснаците не са готови?", попита Зеленски.

Въпреки активната дипломация през последните дни между Тръмп и руското и украинското ръководство, пътят към мир остава несигурен, докато Вашингтон и Москва не решат как биха изглеждали гаранциите за сигурност за Киев.

"За да обсъдим какво е готова да направи Украйна, нека първо чуем какво иска да направи Русия", добави украинският президент.

Зеленски изтъкна, че среща с Путин ще бъде възможна след определянето на общите очертания на споразумението за гаранциите за сигурността на Украйна със западните страни, като спомена поименно Швейцария, Австрия и Турция като възможни страни, които могат да домакинстват подобна среща.

"Смятаме, че е правилно срещата да се проведе на неутрално място в Европа", обясни той.

На въпрос дали унгарската столица Будапеща би могла да е домакин на бъдеща украинско-руска среща, Зеленски отвърна, че това би било "предизвикателно".

Унгария, най-близкият съюзник на Русия в Европейския съюз, два пъти е предлагала да домакинства мирни преговори между Русия и Украйна, каза унгарският външен министър Петер Сиярто.

"Засега няма сигнал от Москва, че наистина ще се ангажират със съдържателни преговори и ще сложат край на тази война", написа Зеленски в приложението Телеграм. "Необходим е натиск. Тежки санкции, тежки мита", добави той.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3055

    2

    helper68

    21.08 2025 в 16:06

    -0
    +5
    "Необходим е натиск. Тежки санкции, тежки мита", добави той. - а дано, ма на дали, санкциите на перчема си седят зад ъгъла и там ще си останат..

    2970

    1

    Джендо Джедев

    21.08 2025 в 15:54

    -0
    +3
    Олеле, майко! Точно пък от Краснов - силна реакция срещу хендлъра му! Чакай от умрял писмо!
     
    X

    Проливите: Руските руските амбиции към тях и съдбата на България (филм на Камен Невенкин, част I)