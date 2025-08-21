Зеленски иска силна реакция от САЩ при провал на преговорите

Украинският президент Володимир Зеленски настоява за "силна реакция" от Вашингтон, ако Владимир Путин не прояви желание за двустранна среща с него, съобщава БТА. Идеята за директна двустранна среща между лидерите на Русия и Украйна възникна след срещата на Зеленски и европейски представители с Доналд Тръмп в Белия дом преди дни.
"Отговорих веднага на предложението за двустранна среща: ние сме готови. Но какво, ако руснаците не са готови?", попита Зеленски.
Въпреки активната дипломация през последните дни между Тръмп и руското и украинското ръководство, пътят към мир остава несигурен, докато Вашингтон и Москва не решат как биха изглеждали гаранциите за сигурност за Киев.
"За да обсъдим какво е готова да направи Украйна, нека първо чуем какво иска да направи Русия", добави украинският президент.
Зеленски изтъкна, че среща с Путин ще бъде възможна след определянето на общите очертания на споразумението за гаранциите за сигурността на Украйна със западните страни, като спомена поименно Швейцария, Австрия и Турция като възможни страни, които могат да домакинстват подобна среща.
"Смятаме, че е правилно срещата да се проведе на неутрално място в Европа", обясни той.
На въпрос дали унгарската столица Будапеща би могла да е домакин на бъдеща украинско-руска среща, Зеленски отвърна, че това би било "предизвикателно".
Унгария, най-близкият съюзник на Русия в Европейския съюз, два пъти е предлагала да домакинства мирни преговори между Русия и Украйна, каза унгарският външен министър Петер Сиярто.
"Засега няма сигнал от Москва, че наистина ще се ангажират със съдържателни преговори и ще сложат край на тази война", написа Зеленски в приложението Телеграм. "Необходим е натиск. Тежки санкции, тежки мита", добави той.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3055
2
21.08 2025 в 16:06
2970
1
21.08 2025 в 15:54
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Още един дългогодишен директор на столична гимназия напуска
Украински дронове поразиха рафинерия в руската Ростовска област