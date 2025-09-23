Заради полиция и задръстване Макрон ходи пеша из Ню Йорк и звъни на Тръмп (видео)

Френският президент Еманюел Макрон остана блокиран на улицата в Ню Йорк заради кортежа на американския президент Доналд Тръмп, предаде БНТ.

Макрон е вървял към сградата на Постоянното представителство на Франция в ООН, когато е спрян от полиция на пешеходна пътека.

Развеселен френският президент се обажда по телефона на Доналд Тръмп и казва - "Как си? Знаеш ли какво се случи? Стоя на улицата, защото всичко е затворено заради теб?"

Френският президент беше заснет да ходи пеша в продължение на 30 минути по улиците на Ню Йорк и продължи телефонния разговор с Тръмп.

По време на разходката минувачи си правеха снимки и видеа с него, а един от тях дори го целуна по челото.