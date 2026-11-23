Във Великобритания второ британско село организира през почивните дни символичен референдум за отделяне от Обединеното кралство.

Поводът е планът на правителството да настани близо 930 мигранти, търсещи убежище, в бивша военна база наблизо.

Жителите на село Барнъм в графство Съфолк гласуваха за независимост. В населеното място живеят близо 600 души, като от тях 500 имат право на глас.

На референдума в неделя 257 души подкрепят отделянето – 16 гласуват против, а една бюлетина е невалидна.

Резултатът няма задължителна сила и няма промени в статута на селото.

Барнъм е второто британско село, което организира подобен вот. През септември жителите на Пидингтън, графство Оксфордшър, също гласуваха символично за напускане на Обединеното кралство.

Въпреки протестите на местните, правителството продължава да обсъждат мярката.

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