Турция не позволи на израелски кораб да акостира на пристанището в Истанбул

Турските власти не позволиха на израелски кораб на компанията „ЗИМ“ (ZIM) да акостира на пристанището в Истанбул.

Плавателният съд е принуден да промени маршрута си към пристанището в гръцкия град Пирея, съобщи онлайн изданието „Тюркийе тудей“, цитирано от БТА.

Действията са част от новата рестриктивна политика на Турция срещу Израел заради войната в Газа. От 21 август Анкара наложени забрана на израелски кораби да влизат в турски пристанища. Ограничението важи както за плавателни съдове под израелски флаг, така и за такива, които са собственост на израелци.

Наред със забраната беше въведено и ново изискване, с което всички кораби, които навлизат на турски пристанища, ще предоставят писмено потвърждение, че нямат никаква връзка с Израел.

Собствениците на кораби трябва да предоставят и информация, че техният товар няма да бъде доставен в Израел с военни или други цели.