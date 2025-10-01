Турска частна телевизия уволни репортер заради критики за срещата Тръмп-Ердоган

OFFNews 01 октомври 2025 в 14:22 301 0
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и турският президент Реджеп Тайип Ердоган по време на срещата им в Белия дом/.

Снимка Getty Images
Турската частна телевизия НТВ (NTV) освободи дългогодишния си кореспондент във ВашингтонХюсеин Гюнай, след като негови коментари за срещата между американския президент Доналд Тръмп и турския президент Реджеп Тайип Ердоган предизвикаха скандал в социалните мрежи, съобщава турският сайт Хаберлер.

Изказванията на Гюнай, заснети от камера на друга медия пред Белия дом миналата седмица, показват как репортерът на НТВ разговаря с друг колега на турски, като твърди, че Анкара ''не е получила нищо от срещата'', използвайки и нецензурни думи.

Кадрите бързо се разпространиха онлайн и предизвикаха силна обществена реакция, което според Хаберлер е довело до решението на НТВ да прекрати договора с него.

В същото време представители на медиите в Турция, като журналиста Сердар Акинан, реагираха остро на решението на ръководството на НТВ да уволни.  В публикациите си в социалните мрежи и в Ютюб Акинан подчерта, че „това решение е спорно от гледна точка на журналистическите принципи“, а към него се присъединиха и други потребители, които изразиха подкрепа за отстранения журналист.

