Смъртоносно нападение от акула: Сърфист почина от раните си на плаж в Сидни

Мъж е загинал на плаж в Сидни, след като е бил нападнат от голяма акула, съобщи полицията на австралийския щат Нов Южен Уелс.

Спешните служби са извадили мъжа на брега на Лонг Рийф Бийч, но той е починал на място, уточнява бТВ. Според информацията две части от сърф дъска са били извадени и отнесени за съдебна експертиза.

Полицията на щата съобщи, че спешните служби са реагирали след като са получили сигнал малко след 10:00 ч. местно време в събота, че „мъж е получил критични наранявания“.

Самоличността на жертвата все още не е потвърдена.

Инцидентът доведе до затварянето на популярната зона в Сидни, известна като Северните плажове.

Последната смъртоносна атака на акула в района на Сидни е била през 2022 г., когато Саймън Нелист – британски инструктор по гмуркане, е бил нападнат от голяма бяла акула. Преди това не е имало смъртоносни атаки от 1963 г.

В Австралия обикновено се регистрират около 20 нападения от акули годишно.