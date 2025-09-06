Смъртоносно нападение от акула: Сърфист почина от раните си на плаж в Сидни

Мъж е загинал на плаж в Сидни, след като е бил нападнат от голяма акула, съобщи полицията на австралийския щат Нов Южен Уелс.
Спешните служби са извадили мъжа на брега на Лонг Рийф Бийч, но той е починал на място, уточнява бТВ. Според информацията две части от сърф дъска са били извадени и отнесени за съдебна експертиза.
Полицията на щата съобщи, че спешните служби са реагирали след като са получили сигнал малко след 10:00 ч. местно време в събота, че „мъж е получил критични наранявания“.
Самоличността на жертвата все още не е потвърдена.
Инцидентът доведе до затварянето на популярната зона в Сидни, известна като Северните плажове.
Последната смъртоносна атака на акула в района на Сидни е била през 2022 г., когато Саймън Нелист – британски инструктор по гмуркане, е бил нападнат от голяма бяла акула. Преди това не е имало смъртоносни атаки от 1963 г.
В Австралия обикновено се регистрират около 20 нападения от акули годишно.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Финансист: Ако правителството не махне заплатите по формули, ще има пари само за заплати догодина
Борисов: Ако имах малко власт, незабавно бих освободил Коцев от ареста
Финансист: Ако правителството не махне заплатите по формули, ще има пари само за заплати догодина
Западните войски в Украйна ще са законни мишени за армията ни, предупреди Путин