Словесен дуел между Китай и Япония за Тайван

Напрежение между Китай и Япония породиха коментари на новоизбрания японски премиер Санaе Такаичи относно Тайван, предават Би Би Си и Ройтерс.

В четвъртък Пекин е привикал японския посланик, за да иска обяснение, а днес китайското министерство на отбраната обяви, че Япония ще претърпи „съкрушително поражение“ от китайските въоръжени сили, ако се опита да употреби сила, за да се намеси в Тайван.

Напрежението започна на парламентарно заседание в Япония миналия петък, когато депутат от опозицията попита Такаичи кои обстоятелства около Тайван биха се считали за ситуация, която застрашава оцеляването на Япония.

„Ако има бойни кораби и употреба на сила, това може да представлява ситуация, застрашаваща оцеляването“, отговори Такаичи.

„Ситуация, застрашаваща оцеляването“ е правен термин от японския закон за сигурността от 2015 г., описващ въоръжено нападение, което представлява екзистенциална заплаха за Япония. В такъв случай силите за самоотбрана могат да бъдат активирани.

Коментарите на Такаичи веднага предизвикаха гнева на Пекин, като външното министерство ги определи като „скандални“.

В събота Сюе Дзян, китайският консул в Осака, сподели в социалната мрежа "Екс" статия за изказването ѝ и добави, че „мръсната шия, която се протяга, трябва да бъде прерязана“.

След остра реакция от Токио публикацията на Сюе беше премахната, но напрежението не стихна.

Във вторник Такаичи отказа да оттегли думите си, тъй като са „в съответствие с традиционната позиция на правителството“. Тя все пак каза, че отсега нататък ще внимава при бъдещи коментари.

В четвъртък китайското външно министерство публикува в "Екс" на японски и английски предупреждение към Япония да „спре да си играе с огъня“ и добави, че би било „акт на агресия“, ако Япония „си позволи да се намесва в Тайванския проток“.

Същия ден китайският зам.-министър на външните работи Сун Вейдонг извика японския посланик, за да изрази недоволството на Пекин.

Според китайската медия „Синхуа“ Сун е нарекъл изказванията на Такаичи „крайно погрешни и опасни“ и е поискал Токио да ги оттегли, като предупредил, че „в противен случай всички последици ще бъдат понесени от Япония“.

Според БТА китайското посолство в Токио е дало указания на своите служители да избягват да излизат навън поради опасения от засилване на антикитайските настроения в страната.

Междувременно на редовна пресконференция основният говорител на правителството на Япония Минору Кихара отново повтори официалната японска позиция по отношение на Тайван, като заяви пред репортерите, че Токио се надява на мирно разрешаване на въпроса чрез диалог.