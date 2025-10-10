Сибиха: Дори с Хамас можеш да се разбереш за мир, с Путин - не

Украинският външен министър Андрий Сибиха призова всички международни партньори да дадат решителен отговор на масираната руска атака, насочена срещу гражданска инфраструктура в Украйна, включително енергийния сектор, при която бяха използвани стотици дронове и ракети, предаде Укринформ, като цитира негово изявление в "Екс".

Руският президент Владимир "Путин направи това на 10 октомври - годишнината от първата масирана атака срещу украинската енергийна инфраструктура през 2022 г. Това е нарочна демонстрация, че за три години не е променил агресивните си действия, терористичните си методи и ултиматумите и че продължава да отхвърля всякаква значима дипломация и мирни усилия", подчерта Сибиха.

"Дори "Хамас" се съгласи на примирие и мирни усилия. Точно обратното, Москва продължава безсмислената война, която започна - войната, която не може и няма да спечели", отбеляза външният министър на Украйна.

Сибиха съобщи, че в резултат на нападението в град Запорожие е загинало 7-годишно момче, а десетки други цивилни са ранени в цялата страна. Много жители на Киевска, Харковска, Полтавска, Запорожска, Днепърска и други области са все още без електричество.

Най-малко 20 души са били ранени в Киев, повредени са жилищни сгради, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви във "Фейсбук", че аварийните екипи все още работят на няколко критични инфраструктурни обекта, за да смекчат последиците от руския удар по енергийната система на Украйна.

"Това беше цинична и премерена атака с над 450 дрона и над тридесет ракети, насочени към всичко, което поддържа нормалния живот, всичко, от което руснаците искат да ни лишат", подчерта Зеленски.

Сибиха от своя страна подчерта, че украинските електротехници, които в момента възстановяват електрозахранването, се нуждаят от спешна подкрепа.

Лишаването на хората от електричество на фона на падащите есенни температури се равнява на геноцид според член 2 (с) на Конвенцията за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид: създаване на непоносими условия за живот с цел да бъде унищожена национална група.