Селяни отмъкнаха картофи за 14 000 евро от нива след фалшива мълва, че са безплатни

Фалшива мълва, че фермер раздава безплатни картофи, докара многобройна тълпа на поле в Южна Полша, където селяните отнесоха около 150 тона реколта за един ден.

Предприемачът и собственик на дестилерия Петр Грита купил картофите ден по-рано и решил да ги остави временно на нивата си в село Домбровица.

Но след като в социалните медии започнали да се появяват съобщения, че картофите са безплатни, стотици се събрали на нивата с коли и камиони, съобщи tvpworld.com, цитирана от бТВ.

На следващия ден почти целият запас на стойност около 14 000 евро изчезнал.

Кметът на селото Тадеуш Лапка казва пред Polsat News: „Около обяд получих обаждане, че можем да вземем картофи. Когато пристигнах, имаше коли, трактори и хора, които пълнеха чували.“

Някои местни жители по-късно върнали картофите, след като разбрали, че не са безплатни.

Но Грита вече предупредил, че другите могат да понесат правни последствия и нарече инцидента кражба.