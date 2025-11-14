САЩ обявиха военна операция за противодействие на накротрафика в Западното полукълбо

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви военна операция на САЩ "срещу наркотерористите" в Западното полукълбо, предаде Ройтерс.
"Днес обявявам операция "ЮЖНО КОПИЕ" (SOUTHERN SPEAR). Командвана от Съвместните сили със специално предназначение "Южно копие" и от Южното командване (@SOUTHCOM), тази мисия защитава нашата страна, отстранява наркотерористите от нашето полукълбо и предпазва страната ни от наркотиците, които убиват сънародниците ни", заяви Хегсет в публикация в мрежата "Екс".
Администрацията на президента Доналд Тръмп води военна кампания срещу наркотрафика в Карибския басейн, като разположи американски самолетоносач, 6 кораба и изтребители F-35, и нанесе удари по над 20 плавателни съда.
От своя страна Венецуела обяви мащабни военни патрули по крайбрежието си, виждайки в действията на САЩ заплаха за режима на Николас Мадуро.
Южното командване на САЩ обхваща 31 държави в Южна, Централна Америка и в Карибския басейн, отбелязва Ройтерс.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2970
17
14.11 2025 в 17:33
Видяхме до какво води биенето по главите на картелите - точно до нищо. Плюс астрономически разходи.
In June 2011, the Global Commission on Drug Policy released a critical report, declaring: "The global war on drugs has failed, with devastating consequences for individuals and societies around the world."[8"> In 2023, the UN high commissioner for human rights stated that "decades of punitive, 'war on drugs' strategies had failed to prevent an increasing range and quantity of substances from being produced and consumed."[16"> That year, the annual US federal drug war budget reached $39 billion, with cumulative spending since 1971 estimated at $1 trillion.[17">
https://en.wikipedia.org/wiki/War_on_drugs
Преди да говориш за Европа, виж тая карта и си отговори на въпроса защо е така.
https://ourworldindata.org/data-insights/the-united-states-has-by-far-the-highest-death-rate-from-opioids
А Краснов и пияната му калинка ще настъпят същата мотика като Рейгън. Дано поне не като Буш
1900
16
14.11 2025 в 16:36
European Drug Report 2025:
https://www.euda.europa.eu/publications/european-drug-report/2025_en
Винаги е добре да се "образова населението", ама - колкото по-образовано става, толкова повече .... расте консумацията на дрога. Консумацията на канабис е на исторически най-високи нива в целия Западен свят, също и на кокаин, амфетамини, екстази и пр.
Опитът с данъците е още по-идеен - като ги вдигат, хората пият и се друсат от мъка, като ги свалят - същото, ама от радост.
Който намери цаката на човешката природа и желанието й за удоволствия/бягство/веселба/простотии - ще е най-великия.
До тогава - добре е да се бият по главите и картелите, и свързаните с тях сатрапи.
Отново - БРАВО НА ХЕГСЕТ И ТРЪМП!
2970
15
14.11 2025 в 16:33
Именно! Виж първия ми коментар и този на Джони. Навремето Рейгън обяви подобна война на наркотиците, но потреблението не намаля. Има ли търсене - има и предлагане. И дилърите са ВИНАГИ с едни гърди пред властите.
6764
14
14.11 2025 в 15:20
Трябва да спрат/намалят потреблението, за да премахнат наркотиците и наркокартелите.
Търсене-предлагане.
3146
13
14.11 2025 в 13:18
42
12
14.11 2025 в 12:19
500
11
14.11 2025 в 11:50
510
10
14.11 2025 в 11:49
Бобърт е само един от четиримата републиканци в Камарата на представителите, които са подписали петицията за освобождаване на Епщайн – процедурна маневра, позволяваща на законодателството да стигне до Камарата на представителите без благословията на нейното ръководство.
500
9
14.11 2025 в 11:44
510
8
14.11 2025 в 11:35
Тръмп иска разследване на връзките на Епстийн с Бил Клинтън
Грузия: Не сме се отказали от ЕС, Брюксел се изолира
САЩ издаде лиценз, който позволява преговори за възможна продажба на чуждестранните активи на ''Лукойл''
Великобритания разреши на Лукойл да продължи да работи до 14 февруари в България
Дейвид Ковърдейл се пенсионира (видео)