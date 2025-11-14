САЩ обявиха военна операция за противодействие на накротрафика в Западното полукълбо

OFFNews 14 ноември 2025 в 08:42 3003 17
САЩ

Снимка GettyImages
Знаме на САЩ

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви военна операция на САЩ "срещу наркотерористите" в Западното полукълбо, предаде Ройтерс.

"Днес обявявам операция "ЮЖНО КОПИЕ" (SOUTHERN SPEAR). Командвана от Съвместните сили със специално предназначение "Южно копие" и от Южното командване (@SOUTHCOM), тази мисия защитава нашата страна, отстранява наркотерористите от нашето полукълбо и предпазва страната ни от наркотиците, които убиват сънародниците ни", заяви Хегсет в публикация в мрежата "Екс".

Администрацията на президента Доналд Тръмп води военна кампания срещу наркотрафика в Карибския басейн, като разположи американски самолетоносач, 6 кораба и изтребители F-35, и нанесе удари по над 20 плавателни съда.

От своя страна Венецуела обяви мащабни военни патрули по крайбрежието си, виждайки в действията на САЩ заплаха за режима на Николас Мадуро.

Южното командване на САЩ обхваща 31 държави в Южна, Централна Америка и в Карибския басейн, отбелязва Ройтерс.

    Джендо Джедев

    14.11 2025 в 17:33

    Финалния,

    Видяхме до какво води биенето по главите на картелите - точно до нищо. Плюс астрономически разходи.

    In June 2011, the Global Commission on Drug Policy released a critical report, declaring: "The global war on drugs has failed, with devastating consequences for individuals and societies around the world."[8"> In 2023, the UN high commissioner for human rights stated that "decades of punitive, 'war on drugs' strategies had failed to prevent an increasing range and quantity of substances from being produced and consumed."[16"> That year, the annual US federal drug war budget reached $39 billion, with cumulative spending since 1971 estimated at $1 trillion.[17">

    https://en.wikipedia.org/wiki/War_on_drugs

    Преди да говориш за Европа, виж тая карта и си отговори на въпроса защо е така.

    https://ourworldindata.org/data-insights/the-united-states-has-by-far-the-highest-death-rate-from-opioids

    А Краснов и пияната му калинка ще настъпят същата мотика като Рейгън. Дано поне не като Буш

    Final Gravity

    14.11 2025 в 16:36

    Хайде малко реализъм - за всички идеалисти, комунисти, утописти, "образователи" на населението и "намаляватели" на данъците:

    European Drug Report 2025:
    https://www.euda.europa.eu/publications/european-drug-report/2025_en

    Винаги е добре да се "образова населението", ама - колкото по-образовано става, толкова повече .... расте консумацията на дрога. Консумацията на канабис е на исторически най-високи нива в целия Западен свят, също и на кокаин, амфетамини, екстази и пр.

    Опитът с данъците е още по-идеен - като ги вдигат, хората пият и се друсат от мъка, като ги свалят - същото, ама от радост.

    Който намери цаката на човешката природа и желанието й за удоволствия/бягство/веселба/простотии - ще е най-великия.

    До тогава - добре е да се бият по главите и картелите, и свързаните с тях сатрапи.

    Отново - БРАВО НА ХЕГСЕТ И ТРЪМП!

    Джендо Джедев

    14.11 2025 в 16:33

    GB,

    Именно! Виж първия ми коментар и този на Джони. Навремето Рейгън обяви подобна война на наркотиците, но потреблението не намаля. Има ли търсене - има и предлагане. И дилърите са ВИНАГИ с едни гърди пред властите.

    GB

    14.11 2025 в 15:20

    Образоват населението си, правят условията на живот поносими поне, спират с вдигането на данъците с изключение на топ богаташите, а на тях им спират намаленията на данъци и вратичките с улеснения...

    Трябва да спрат/намалят потреблението, за да премахнат наркотиците и наркокартелите.
    Търсене-предлагане.

    14.11 2025 в 13:18

    Незначителен червей - ти си типичен пример на ефекта Дънинг-Крюгер.

    Октим

    14.11 2025 в 12:19

    Макар и да е похвално, скоро оранжевото добиче ще падне от власт, тъй като е на път да отнеме “въздуха и водата“ за повечето американци, каквото представляват наркотиците за тях ... А това в Щатите е причина дори и за революция!!!

    Незначителен червей

    14.11 2025 в 11:50

    Бих добавил филма Wag the Dog. Клинтън поне правеше секс в Белият дом със секретарката. По човешко е ,не педофилско като Тръмп. Но и той хвърляше ракети за милиони по сръбски бараки. Тъпаци управляват,избрани от тъпаци. Кога ли е било другояче?

    sandman

    14.11 2025 в 11:49

    Служители на администрацията на Тръмп са се срещнали с конгресмена Лорън Бобърт, републиканка от Колорадо, в Белия дом в сряда, опитвайки се да я убедят да премахне името си от петицията за освобождаване на Джефри Епщайн, преди тя да може да бъде променена, според служител на Белия дом и източник, близък до Бобърт.

    Бобърт е само един от четиримата републиканци в Камарата на представителите, които са подписали петицията за освобождаване на Епщайн – процедурна маневра, позволяваща на законодателството да стигне до Камарата на представителите без благословията на нейното ръководство.

    Незначителен червей

    14.11 2025 в 11:44

    Чудесни коментари. Браво на авторите.

    sandman

    14.11 2025 в 11:35

    В отговор Епстийн написа: „Нека попитат моя иконом за това как Доналд почти е минал през вратата, оставяйки отпечатък от носа си върху стъклото, докато млади жени плували в басейна, и е бил толкова съсредоточен, че почти е влязъл право във вратата.“
     
    Сиромахов: В телевизиите цари тежка цензура